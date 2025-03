Alessandra Amoroso incinta: l'annuncio social e il nome del bebè

News VIP

Alessandra Amoroso protagonista del gossip: la cantante è in dolce attesa e ha già scelto il nome del bebè, ecco i dettagli.

Nelle ultime settimane è scoppiato un gossip che riguarda Alessandra Amoroso, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi nonché una delle cantanti più amate d’Italia. Si mormora, infatti, che l’artista sia in dolce attesa e abbia già scoperto il sesso del bebè, e deciso il suo nome. E così ecco che Alessandra ha deciso di rompere il silenzio, confermando tutto con un dolce post su Instagram.

Alessandra Amoroso, chi è il Fidanzato

Da quando ha vinto Amici, il noto talent show di Maria De Filippi che da oltre vent’anni sforna talenti nel mondo della musica e della danza, Alessandra Amoroso ha visto la sua carriera cresce a dismisura. La cantante, infatti, ha conquistato tantissimi record di vendite, riempito concentri con sold out in tutta Italia, tutti conoscono le sue canzoni e la sua voce inconfondibile è stata anche protagonista sul palco del Festival di Sanremo, recentemente per duettare con Serena Brancale durante l’ultima edizione della kermesse musicale italiana sul palco del Teatro Ariston.

Sulla sua vita privata, Amoroso ha cercato di essere il più possibile discreta ma recentemente si è sbottonata parlando del suo nuovo compagno. Si tratta di Valerio Pastore, un tecnico del suono molto apprezzato nel suo settore, del quale Amoroso ha parlato nel podcast “Mano sul cuore”, ammettendo di aver scoperto con lui un nuovo modo di amare ed essere amata. La relazione procede a gonfie vele, pur se tenuta lontano dal mondo dei social, tanto che nelle ultime settimane si parla sempre con più insistenza di una possibile gravidanza di Alessandra. Ecco tutti i dettagli sul gossip che tormenta le fan della cantante.

Alessandra Amoroso incinta: arriva la conferma

Dopo la sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo, durante la serata dedicata alla cover, per duettare con Serena Brancale in gara in questa edizione della kermesse musicale d’Italia, Alessandra Amoroso ha iniziato ad essere sempre più latitante su Instagram. Nulla di strano dato che la cantante non ama particolarmente i social e ne fa un uso contingentato, non fosse che contemporaneamente alla sua sparizione, Deianira Marzano ha lanciato un gossip succulento. Sembra, infatti, che diverse fonti abbiano riportato di una possibile gravidanza di Alessandra che sarebbe in dolce attesa di una bambina con il compagno Valerio Pastore, noto tecnico del suono al quale è legata da qualche tempo. La notizia, dopo settimane di silenzio nonostante le insistenti domande delle fan, è stata confermata poche ore fa dalla Amoroso, che ha annunciato di essere in attesa di una bambina che chiamerà Penelope e che nascerà a settembre. Tantissimi auguri alla coppia .