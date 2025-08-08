Alessandra Amoroso riceve la proposta di nozze dal Compagno! (VIDEO)

News VIP

Alessandra Amoroso parla della gravidanza e delle critiche ricevute per essersi esibita in tour con il pancione, poi riceve la proposta di nozze dal compagno Valerio Pastore.

Alessandra Amoroso è un dolce attesa della sua primogenita con il compagno Valerio Pastore e i due non vedono l’ora di stringere la piccola Penelope. Nel frattempo, la cantante continua il tour estivo e, mentre non mancano polemiche per il pancione in bella vista, Pastore la sorprende con una inaspettata proposta di nozze.

Alessandra Amoroso si sposa

Alessandra Amoroso si è lanciata nel suo tour estivo dopo aver annunciato di essere in dolce attesa. L’ex vincitrice di Amici e il compagno Valerio Pastore sono in attesa della loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare Penelope e che tra pochi mesi abbracceranno. Alessandra, che ha svelato un aneddoto su Maria De Filippi e la gravidanza, non si è fatta fermare dalla dolce attesa e ha mostrato tutta la sua grinta tappa dopo tappa, fino a quella finale a Lecce.

Qui, al termine delle sue esibizioni apprezzate dal pubblico come sempre - rimane una delle vincitrici di Amici più amate e seguite nella storia del programma - il suo compagno l’ha sorpresa con una romantica quanto inaspettata proposta di matrimonio. Valerio, infatti, si è avvicinato al palco e le ha dichiarato tutto il suo amore sfoggiando un meraviglioso anello e facendo commuovere Alessandra, che ha immediatamente risposto sì. Le nozze si celebreranno ormai dopo la nascita della figlia, dato che manca pochissimo alla data del presunto parto, e tutti i fan della Amoroso si sono commossi vedendola così felice.

Alessandra Amoroso parla della critiche per aver sfoggiato il pancione

Essere un’artista e una donna incinta, talvolta, è una bella sfida e non solo a causa degli impegni presi che costringono la persona in questione ad esibirsi, cantare o recitare o altro, in un momento in cui la stanchezza potrebbe farsi pressante. Nel mondo dei social, infatti, la pausa più grande è quella di incappare nelle critiche non richieste e poco sensate degli haters, sempre pronti a puntare il dito. Nella sua intervista con Grazia, Alessandra Amoroso ha ammesso di aver ricevuto tantissime critiche e consigli non richiesti a causa delle sua scelta di continuare il tour estivo mentre è incinta.

“Ci sono i tuttologi. Ovunque: al supermercato, ai concerti, al mare. Attenzione: ci sono un sacco di ostetriche! Soprattutto all’inizio le cose che mi sono state dette da parte di alcune donne sono state molto pesanti, non sono nata ieri e mi espongo tanto da 17 anni: a oggi ti dico che ho letto cose pesantissime che non augurerei neppure alla mia peggiore nemica”.

Insomma, Amoroso ha confidato di aver ricevuto parole pesanti ma ha anche ammesso di aver ormai imparato a lasciare andare tutto, concentrandosi solo su sé stessa e sulla sua positività. Ironicamente, poi, la cantante ha aggiunto di volersi assicurare di non discutere con il compagno Valerio Pastore e mandarlo a quel paese, sapendo che dopo la nascita di un bambino tutto può cambiare. Ma ormai, con l'anello al dito, sembra che il lieto fine sia definitivamente arrivato per lei.