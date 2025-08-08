Alessandra Amoroso incinta in tour: arriva il commento piccato di Karima, ex allieva di Amici

News VIP

L'ex allieva di Amici, Karima, ha pubblicato un piccato commento in risposta ai titoli che celebrano Alessandra Amoroso e la sua scelta di esibirsi sul palco nonostante la gravidanza avanzata. Ecco cosa ha pubblicato l'ex allieva del talent show.

Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo intenso e felice: in attesa della sua prima figlia, la cantante ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha concluso con successo il suo tour, che ha portato avanti nonostante la gravidanza avanzata, ricevendo anche la proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore. La sua scelta di proseguire con il tour, esibendosi con il pancione è stata vista come rivoluzionaria, ma prima di lei anche un'altra allieva di Amici aveva fatto lo stesso. Stiamo parlando della cantante Karima, la quale non ha trattenuto un commento piccato.

Alessandra Amoroso mostra il pancione in tour: arriva il commento di Karima

In attesa della piccola Penelope, Alessandra Amoroso ha scelto di esibirsi con il pancione durante il suo tour, conclusosi nella serata di ieri, con una sorpresa meravigliosa. Il compagno Valerio Pastore, infatti, si è inginocchiato e ha deciso di chiederle di sposarlo, emozionando la cantante, che ha accettato entusiasta. Le nozze si celebreranno dopo la nascita della figlia, dato che manca pochissimo alla data del presunto parto, e i fan dell'ex allieva di Amici di Maria De Filippi si sono commossi vedendola così felice.

Intervistata da Grazia, la cantante ha raccontato dei tanti commenti negativi che ha ricevuto per la sua scelta di volersi esporre e continuare a lavorare anche durante la gravidanza. "Ci sono i tuttologi. Ovunque: al supermercato, ai concerti, al mare. Attenzione: ci sono un sacco di ostetriche! Soprattutto all’inizio le cose che mi sono state dette da parte di alcune donne sono state molto pesanti, non sono nata ieri e mi espongo tanto da 17 anni: a oggi ti dico che ho letto cose pesantissime che non augurerei neppure alla mia peggiore nemica​".

Nell'intervista, la sua scelta di esibirsi durante la gravidanza è stata definita rivoluzionaria e celebrata come un traguardo di emancipazione femminile. Ma questa "Rivoluzione Alessandra Amoroso" ha anche attirato le critiche di un'altra ex allieva di Amici, la cantante Kerima.

Karima sbotta dopo il plauso ad Alessandra Amoroso: "L'ho fatto anche io, ma..."

Karima è stata allieva di una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi e ha postato sui social un commento piccato per il titolo scelto da Grazia per l'intervista ad Alessandra Amoroso. La cantante, che ha scelto di proseguire il suo tour, esibendosi con il pancione, è stata infatti protagonista di diverse pagine di giornali che celebravano o criticavano la sua decisione, ma in ogni caso le è stata data molta visibilità.

Non è accaduto lo stesso per Karima, che 13 anni fa ha preso la medesima scelta, continuare a esibirsi durante la gravidanza, ma non è mai stata citata da nessuna rivista. Sui social, infatti, è apparso un commento polemico dell'ex allieva di Amici: "Beh, l'avevo dimostrato anche io 13 anni fa con un tour di 25 concerti in gravidanza compresi concerti in America. Ma non ho abbastanza follower per essere intervistata e raccontare la mia storia".

Dopo le critiche ricevute dai fan di Alessandra Amoroso, tuttavia, la cantante si è affrettata a replicare che il suo non era un intervento polemico nei confronti della collega, ma del peso diverso che è stato dato dalla stampa italiana a due circostanze molto simili."Ero ironica, e sono amica di Ale" ha aggiunto in un secondo commento, facendolo seguire da una breve spiegazione "Non era nei confronti di Ale che è un'amica, ma piuttosto verso la dinamica italiana di alcune circostanze. Tutto qui".