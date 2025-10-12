Alessandra Amoroso furiosa sui social: fake news orribili sulla salute della figlia Penelope

News VIP

Alessandra Amoroso è da poco diventata mamma della piccola Penelope e, dopo aver affrontato le fake news contro il parto, ora è alle prese con alcune false insinuazioni sulla salute della figlia Penelope.

Alessandra Amoroso è intervenuta sui social a smentire alcune fake news sulla salute di Penelope, la sua prima figlia nata da poco più di un mese dalla relazione con il compagno Valerio Pastore. Dopo aver assistito alla diffusione della notizia del suo parto ben prima che fosse lei stessa a comunicarlo a followers e media, la cantante ed allieva di Amici ha dovuto anche replicare ad alcuni imbarazzanti commenti sulla neonata.

Alessandra Amoroso furiosa sui social a causa delle fake news sulla figlia Penelope

Alessandra Amoroso è diventata mamma della piccola Penelope Maria, nata dalla relazione con il compagno Valerio Pastore. L'annuncio è stato dato dalla neo mamma con un tenero post sui social insieme ai primi scatti della neonata con lei e Pastore: "Quando sei nata c’era una luna bellissima.E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025 – scrive Amoroso – Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore".

Non sono mancati i commenti entusiasti per l'arrivo della piccola di casa Amoroso-Pastore, tra cui quelli di Emma Marrone, Benjamin Mascolo, Teresa Langella e altri ex volti legati ai programmi Fascino. A distanza di poco più di un mese dalla nascita della piccola, Alessandra Amoroso e Valerio Pastore si sono recati con la neonata da un osteopata della Capitale, molto noto sui social, Davide Michienzi, specializzato nel trattare i bambini. Sui social lo specialista ha postato alcuni scatti che ritraeva la cantante con Penelope, dedicando a entrambe un bel messaggio. Tuttavia, il post del professionista è stato preso di mira dagli haters e dai soliti leoni da tastiera che non hanno esitato a commentare negativamente la presenza della cantante nello studio dell'osteopata.

Inoltre, sul web sono iniziate a circolare fake news sulla salute della bambina: "Il dottore che ha trattato e manipolato le ossa della figlia di Alessandra Amoroso sorprende tutti quando parla delle condizioni della bambina", ma anche "le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi" ha scritto ancora un altro hater.

Alessandra Amoroso replica alle fake news sulla salute della figlia Penelope

Stanca di questi commenti così negativi e delle fake news orribili che hanno iniziato a circolare sui social, Alessandra Amoroso ha deciso di replicare sui social, smentendo categoricamente tutte le problematiche di salute che sono state associate alla piccola:

"Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!"

L'artista ha già dovuto affrontare i rumors che hanno preceduto il suo parto, a causa della diffusione della notizia che aveva dato alla luce Penelope ancora prima di comunicarlo ufficialmente. Ma anche al momento dell'annuncio della sua gravidanza, la cantante si è dovuta difendere dai commenti negativi su di lei e sulla scelta di portare avanti il suo tour con il pancione sempre più in vista.