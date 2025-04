Alberto Angela torna su Rai 1 con la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta

News VIP

Dal 7 aprile 2025 in prima serata su Rai 1 torna Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma culturale condotto da Alberto Angela.

Il divulgatore scientifico più amato d’Italia torna in prima serata su Rai 1. Dal 7 aprile 2025, infatti, comincia la nuova edizione di Ulisse - Il piacere della scoperta con una puntata dedicata al pittore Van Gogh. Ecco cosa ha raccontato Alberto Angela sul programma, in particolare sulla seconda puntata dedicata alla scoperta di Londra attraverso la musica.

Ulisse - Il piacere della scoperta torna su Rai 1

Tutto pronto per il debutto della nuova edizione di Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma culturale condotto da Alberto Angela, ovvero il divulgatore scientifico più amato di sempre. La prima puntata andrà in onda lunedì 7 aprile 2025, in prima serata su Rai 1, e sarà dedicata al pittore Van Gogh, ma è sul secondo appuntamento dedicato a Londra che Angela si concentra nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Il presentatore, infatti, ha deciso di tentare una novità ovvero far scoprire la metropoli inglese con la sua storia antica ma anche moderna, attraverso la musica. È un esperimento, come racconta Angela, che ammette di cercare sempre nuovi modi di comunicare agli spettatori e di aver deciso di intraprendere questa via, essendo Londra la patria di tantissimi cantanti famosi che hanno fatto la storia della musica.

“La musica è sempre stata una nostra compagna di viaggio. In questo caso abbiamo invertito: i testi accompagnano la musica. È la prima volta che descrivo i “monumenti” della città che non si possono toccare […] Racconteremo Londra e i suoi luoghi più amati attraverso le canzoni di grandi artisti”.

Insomma un esperimento che promette bene dato che il divulgatore scientifico nomina pezzi grossi della musica come David Bowie, Freddy Mercury e Amy Winehouse. Usare la musica per raccontare è anche un modo per evocare nei telespettatori ricordi personali, rendendo l’esperienza più immersiva.

Alberto Angela ci racconta Londra con la musica

La seconda puntata della nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta sarà un azzardo, un nuovo approccio alla divulgazione storica che Alberto Angela ha voluto fare attraverso la musica. Il presentatore, infatti, ci porterà nei luoghi chiave di Londra raccontandocela attraverso artisti grandissimi della musica internazionale e nel farlo, ammette, si è divertito tantissimo visitando lo stadio di Wembley, ma anche i vicoli di Camden Town, oppure scoprendo i mitici Abbey Road Studios dei Beatles.

Insomma, Alberto è anche un grande appassionato di musica ma non nasconde che nella sua playlist si può trovare un po’ di tutto, non volendosi limitare ad un solo genere musicale. Infine, parlando della nuova stagione del programma, che torna in prima serata su Rai 1 da lunedì 7 aprile 2025, Angela ha ammesso di voler ancora sperimentare, dal momento che non si vuole adagiare su un genere che fa ascolti, bensì seguire un’idea o un’intuizione e provare a realizzarla. Certo è che sa mantenere il mistero per il pubblico, dato che non ha voluto svelare dove sarà il prossimo piano sequenza dopo quello incredibile della puntata dedicata a Pompei.