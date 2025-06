Alberto Angela prende il posto di Bruno Vespa? Maretta per le manovre Rai

News VIP

Alberto Angela al posto di Bruno Vespa? Si mormora che la Rai stia provando a dare risalto a Passaggio a Nord Ovest, proponendo una seconda serata per il divulgatore scientifico più amato di tutti, ma questa decisione si è scontrata contro l’ira del giornalista che non è disposto a rinunciare neppure ad un suo appuntamento con Porta e Porta.

Alberto Angela promosso alla seconda serata?

La Rai prepara i suoi nuovi palinsesti con doviziosa attenzione, scegliendo quali programma mettere in luce e quali sacrificare, cambiando presentatori e modificando format già molto amati per vincere la guerra degli ascolti. Un lavoro sartoriale che mette in luce una problematica legata a Passaggio a Nord Ovest, programma di Alberto Angela, che ha ottenuto successo con la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta, e che vorrebbero valorizzare maggiormente cambiando il suo posto nel palinsesto.

Ad oggi, infatti, il format va in onda il sabato ma nella prossima stagione ci sarà Elisa Isoardi con A sua Immagine in onda dalle ore 14 alle 15 potrebbe perdere ascolti. Secondo le anticipazioni di Fanpage, i vertici di Viale Mazzini hanno pensato di promuovere Passaggio a Nord Over in seconda serata, ma questo comporterebbe ad un drastico cambiamento che, si vocifera, ha fatto andare su tutte le furie Bruno Vespa. Ecco perché.

Angela al posto di Bruno Vespa? Lui non ci sta

Si mormora che la Rai stia pensando di promuovere alla seconda serata di Rai 1 Passaggio a Nord Ovest, il programma di Alberto Angela in onda il sabato, così da valorizzare questo prodotto che rimane altrimenti schiacciato tra alti format e non rende come potrebbe. La proposta è stata quella di sacrificare una delle tre seconde serata di Bruno Vespa con Porta a Porta, ma sembra che il giornalista abbia reagito molto duramente rivendicando i suoi tre appuntamenti settimanali.

Dunque, Vespa non si tocca neppure se davanti a lui c’è Angela, e così si prospetta come unica opzione quella di passare al venerdì in seconda serata anche se, essendo un giorno dove pochi utenti rimangono davanti al televisore, questo potrebbe non portare a significativi benefici. Ne sapremo certamente di più tra pochi giorni, dato che la conferenza stampa della Rai per la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi è prevista a fine mese a Napoli.