Alba Parietti celebra la performance di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: "L’araba fenice risorge, sei una regina"

News VIP

Dopo la prima esibizione di e Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, è arrivato il post di Alba Parietti che ha omaggiato la conduttrice: "Chi ti critica dovrà ingoiare Malox"

La prima puntata di Ballando con le Stelle non ha lasciato indifferenti né il pubblico né i social. Tra i commenti più calorosi è arrivato quello di Alba Parietti, che ha dedicato un lungo e affettuoso post su Instagram a Barbara D’Urso, tornata in prima serata dopo la sua uscita da Mediaset.

Ballando con le Stelle: il ritorno in tv di Barbara D’Urso e il post di Alba Parietti

Le due si conoscono da una vita, e la Parietti non ha esitato a ricordare il legame profondo che le unisce:

“Ci conosciamo da 45 anni Barbara, eravamo due ‘pischelle’, eri al mio matrimonio e facciamo parte di un gruppo di amici storici. Hai visto mio figlio nascere, ci siamo viste crescere avere momenti magici e cadere, rialzarci e cadere ancora. Una regina guerriera”.

La partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando era tra le più attese di quest’edizione, proprio perché rappresenta il suo rientro ufficiale dopo la fine dell’esperienza a Mediaset. Nel corso della puntata, la conduttrice si è raccontata in una clip personale:

“Quando a un certo punto che fai un lavoro, che ti piace, cadi, da sola o perché c’è qualcuno che decide e ti butta giù, a qualunque età devi attraversare il dolore. Io sono qui per farlo in questo modo”.

Un messaggio chiaro, che ha trovato eco e sostegno nelle parole della sua amica Alba. Nel suo post, Alba Parietti ha voluto sottolineare la forza e il carisma della D’Urso, capace di “bucare il video” nonostante gli anni e le difficoltà incontrate:

“Stasera ancora una volta l’araba fenice risorge dalle sue ceneri e resta una regina. Appena si accende quella luce rossa, tu torni Barbara D’Urso, quella che si ama, che si odia, ma che buca il video, lo trapassa e lo fa suo. Ti ho seguita con grande amicizia, orario infernale, stress e stanchezza non hanno avuto la meglio sul tuo carisma”.

La Parietti ha chiuso il suo lungo omaggio con parole di incoraggiamento ma anche con una frecciata a chi non ha mai nascosto antipatie per la conduttrice:

“Vola Barbara. Le donne come te, come me, come tante di noi resteranno icone per sempre, perché la forza si trova anche nella fragilità. Tu resti tu, e chi ti vuol togliere il sorriso e la gioia di esistere e di essere amata dal pubblico dovrà ingoiare ettolitri di Malox. Viva le donne che sfidano a testa alta il bello e il brutto. Sei e resti una numero 1”

Barbara D'Urso e la rumba con Pasquale La Rocca

Barbara D’Urso è tornata in grande stile, davanti a milioni di spettatori, scegliendo il palco prestigioso di Ballando con le Stelle per sancire la sua rinascita televisiva. La sua rumba, elegante e carica di emozione, non è stata solo una performance: molti l’hanno letta come un manifesto di rinascita personale e professionale. Dopo il clamoroso licenziamento da Pomeriggio Cinque e due anni lontana dagli schermi, la D’Urso ha voluto dimostrare di reinventarsi e sorprendere ancora. “Se qualcuno vede questo come un passo indietro sbaglia”, ha dichiarato poco prima di scendere in pista al fianco del maestro Pasquale La Rocca.

Alla fine della prima puntata, Barbara si è classificata al quinto posto, un risultato che per molti rappresenta solo l’inizio di un percorso che potrebbe riservare sorprese. La ventesima edizione di Ballando con le Stelle è appena cominciata e la D’Urso sembra intenzionata a viverla come una vera sfida, con la grinta che l’ha sempre contraddistinta.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle