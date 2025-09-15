Affari Tuoi cambia studio, le critiche dei fan allarmano Stefano De Martino?

News VIP

Nuovo studio per Affari Tuoi che, a pochi giorni dal debutto su Rai 1, torna con una veste più moderna. Stefano De Martino teme i commenti negativi?

La redazione di Affari Tuoi corre ai ripari dopo le pungenti critiche mosse allo studio del programma condotto da Stefano De Martino. Ecco, infatti, che la location cambia e si alleggerisce seguendo i consigli del pubblico.

Affari Tuoi cambia studio, ecco perché

La seconda edizione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino è iniziata a da pochi giorni ed è già incappata in una sequela di polemiche. Non bastasse la vita privata esposta drammaticamente dal gossip nelle ultime settimane, con il furto poi di video personali che lo ritraggono insieme alla fidanzata Caroline Tronelli, il presentatore deve far fronte anche ad una serie di critiche cattivissime sulla location di questo anno. Come preannunciato da De Martino in persona, infatti, lo studio di questa edizione dello show di Rai 1 era stato pensato come un grande ufficio di smistamento pacchi ma forse tra il dire e il fare, nella realizzazione insomma dell’opera e dello scenario, c’è stato qualche intoppo.

Dopo le prime puntate, infatti, il pubblico ha espresso tutto il proprio sdegno per l’allestimento dello studio, giudicato troppo buio e antico, un salto indietro di tanti anni rispetto a quello della scorsa edizione che invece piaceva proprio a tutti. Così, ecco la redazione si è messa in moto per accontentare tutti e nelle recenti puntate del programma abbiamo visto alcuni cambiamenti, uno studio più alleggerito e meno cupo come desiderio dei telespettatori. Una mossa strategica?

Affari Tuoi accontenta i fa, De Martino in bilico

Se lo scorso anno, infatti, Affari Tuoi era leader di fascia senza rivali e totalizzava uno share strepitoso da far girare la testa ai suoi predecessori, questa volta il ritorno del programma su Rai 1 se l’è dovuta vedere con lo straordinario successo de La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Un esperimento davvero ben riuscito che ha convinto tutti, tanto che ora Stefano De Martino fatica a riconquistare la sua larga fetta di pubblico.

Gli ascolti sono in bilico e, mentre Scotti ironizza certo che sarà lui alla fine a spuntarla, la redazione di Affari Tuoi corre ai ripari ed ecco che, almeno per quanto riguarda il malcontento sullo scenario allestito in studio, cerca di andare incontro agli spettatori sperando nella loro clemenza e nella loro fedeltà. Sarà la mossa giusta per ritornare accattivanti agli occhi del pubblico implacabile?