Adriana Volpe svela un retroscena sulla sua partecipazione al Grande Fratello

Adriana Volpe ha partecipato al Grande Fratello e in una recente intervista ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza nella Casa.

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti delle edizioni vip del Grande Fratello, il noto reality show di Canale 5 e in una recente intervista a Chi magazine ha deciso di raccontare alcuni retroscena sulla sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, oltre ad anticipare il suo ritorno in tv con un nuovo programma.

GF, Adriana Volpe sull'esperienza nel reality show: "La più importante per me..."

Adriana Volpe si è raccontata in una recente intervista al settimanale Chi, raccontanto la sua doppia espeirienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini sia di concorrente che opinionista. Per la conduttrice ed ex vippona, prendere parte al GF è stata "l'esperienza più importante della mia vita" perché le ha permesso di confrontarsi con sé stessa, di vivere la tv senza alcun copione da seguire, totalmente libera nel suo agire. Volpe ha raccontato di come ogni volta gli autori provino a mettere insieme personaggi dai caratteri più disparati, in modo da creare dinamiche interessanti per il pubblico.

L'ex opinionista del reality show ha ammesso di aver vissuto il reality come un'opportunità per riflettere e mostrare al pubblico lati del suo carattere che non aveva ancora condiviso: "Mi si è accesa una fiamma, non volevo avere filtri, volevi sentirmi viva. Nessun programma mi ha fatto sentire così viva. Sono entrata come concorrente, sono stata opinionista e mi sento fatalmente attratta dal GF".

Adriana Volpe non ha poi nascosto che le è stato chiesto di poter tornare in tv al GF, ammettendo anche che per lei è un "cerchio che non si è mai chiuso" e chissà che nel futuro non ci sia la possibilità di tornare a lavorare nel programma, data la grande stima per Alfonso Signorini e il team degli autori della trasmissione.

Adriana Volpe torna in tv con un nuovo programma: ecco tutto ciò che c'è da sapere

Sempre su Chi, Adriana Volpe ha raccontato della nuova avventura di cui sarà protagonista a breve, dopo aver preso parte a Ne Vedremo delle Belle: l'ex vippona ha raccontato che da sabato 3 maggio condurrà Linea Verde Tradizioni su Rai1 alle 11.30. Il programma le permetterà di raccontare in maniera autentica "le radici più autentiche del nostro Paese", in un viaggio tra storia, mito e cultura popolare:

"Cercherò di raccontare il patrimonio immateriale dell'Italia, tutti quegli eventi come sagre, rievocazioni storiche, feste patronali, che rappresentano la nostra identità, le nostre radici, la parte più bella e sana del Paese. Sarà un percorso tra storia, cultura popolare, leggende che vengono tramandate da generazioni"

Lo spin-off di Linea Verde, storico programma delle reti Rai, Adrian Volpe racconterà anche dei mestieri artigianali che stanno pian piano scomparendo con la globalizzazione e di come i borghi riescano a mantenerli vivi.

