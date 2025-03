Ne vedremo delle belle, Adriana Volpe ammette: "È davvero tosta"

News VIP

Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua nuova avventura nel programma di Rai 1, Ne vedremo delle belle.

Debutta su Rai 1 Ne vedremo delle belle. Una delle sue protagoniste, Adriana Volpe, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del conduttore, Carlo Conti, ma anche di altri conduttori; poi, ha parlato in generale di questa nuova esperienza televisiva.

Domani, sabato 22 marzo 2025, debutterà su Rai 1 Ne vedremo delle belle, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Tuttavia, le vere protagoniste di questa trasmissione saranno le showgirl che raggiunsero l'apice del successo tra gli Anni Novanta ed i primi anni del Duemila. Queste soubrette saranno chiamate ad esibirsi e a sfidarsi, dunque le vedremo cimentarsi in performance di ogni genere, ad esempio cantando e danzando, ma anche facendo delle interviste. La giuria chiamata ad eleggere di volta in volta la vincitrice sarà invece composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Adriana Volpe su Ne vedremo delle belle: "È davvero tosta"

Una delle showgirl in gara è Adriana Volpe, la quale ha di recente rilasciato un'intervista a SuperGuidaTV proprio in merito a questa sua nuova esperienza. Sul conduttore, Conti, ha detto:

Carlo è paterno, è una figura protettiva, e anche scanzonata. Lui affronta tutto con una grande serenità, riesce a tenere tutto sotto controllo. È il conduttore ideale perché trasmette sicurezza e professionalità.

Tuttavia, non è mancato il ricordo di Fabrizio Frizzi, il presentatore scomparso anni fa al fianco del quale la Volpe debuttò nel 1993 nella trasmissione Scommettiamo che:

Fabrizio mi ha insegnato a portare sempre con me il sorriso. Lui era una persona molto solare, tanto che ancora oggi ricordiamo il suo sorriso. Frizzi era un gran lavoratore perché era il primo che arrivava e l'ultimo che andava via e lo è stato fino all'ultimo periodo della sua vita. Oltre ad essere umile, riusciva a fare squadra. Si relazionava allo stesso modo con tutti, dal direttore di rete a chi lavorava dietro le quinte di un programma.

Poi, è passata ad un tasto un po' più "dolente", accennando ad un altro conduttore, Giancarlo Magalli, con il quale ebbe un importante screzio:

C'è stato il tempo della giustizia e quello c'è stato perché ci sono state tre sentenze che l'hanno condannato e che hanno sottolineato e ribattuto la verità. Una volta che si è raggiunta la verità, c'è stato tempo anche del perdono, il tempo per guardare oltre anche per me.

Per quanto riguarda questa nuova avventura, quella di Ne vedremo delle belle, la Volpe ha spiegato come si sta preparando:

È davvero tosta. In pochi giorni dobbiamo memorizzare coreografie, canzoni. Insomma, è un gran lavoro. C'è chi è più avvantaggiato perché memorizza una coreografia in un tempo diverso rispetto a me perché non è il mio pane quotidiano.

Per quanto riguarda il clima che si respira con le sue colleghe:

C'è un clima molto goliardico, sembriamo dieci studentesse in corriera in vacanza. Abbiamo preso questo programma con spirito pur restando concentrate sul risultato. Tendenzialmente siamo lì per divertirci.

Per finire, ha dichiarato che non è spaventata dal fatto che verrà giudicata, perché "tutta la vita è un giudizio". Ed ha aggiunto: "Io non parto come un'attrice da musical o ballerina professionista, la mia storia è di conduzione. Prendo con grande spirito questa opportunità, c'è voglia di fare intrattenimento, di divertirmi e far divertire il pubblico".

Adriana Volpe: Chi è la conduttrice

Adriana Volpe è nata a Trento, in Trentino-Alto Adige, il 31 maggio del 1973; quindi è del segno del Cancro e quest'anno compirà 52 anni. Stiamo parlando di una conduttrice televisiva, ma anche di un'ex modella. È diventata piuttosto nota tra gli Anni Novanta e gli Anni Duemila, nel momento in cui è stata messa al timone di alcuni programmi Rai di grande successo, ossia Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Tuttavia, è stata anche concorrente prima e opinionista poi di un reality show di Canale 5, Grande Fratello. In più, ha recitato per il grande e per il piccolo schermo, ad esempio in Viaggi di nozze di Carlo Verdone o in Un Posto al Sole.