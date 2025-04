Achille Lauro svela se è single poi confessa: ''Sogno la direzione artistica di Sanremo''

News VIP

Achille Lauro si racconta in una intensa intervista a Vanity Fair, parlando della sua situazione sentimentale, della sua carriera e poi del sogno di vivere in altro modo Sanremo.

Achille Lauro continua a stupire i suoi fan, tornando sulla scena musicale con il nuovo album “Comuni Mortali”, poi il concetto a sorpresa a Piazza di Spagna a Roma, e ora una lunga intervista nella quale si racconta dal punto di vista personale e musicale. Ecco cosa ha rivelato sulla sua situazione sentimentale e sul sogno nel cassetto di condurre il Festival di Sanremo.

Achille Lauro tra progetti e infanzia

Dopo il successo di “Incoscienti Giovani” sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che gli ha permesso anche di fare pace con Tony Effe, Achille Lauro si prepara a rilasciare il suo nuovo album “Comuni Mortali”, un progetto al quale ha lavorato duramente e nel quale crede tantissimo. Prima però, lauro sorprende Roma la sua amata città, con un concerto sulle scalinate di Piazza di Spagna e la magia è palpabile. Lauro, infatti, non è solo un cantante, è un artista a tutto tondo che sa dosare presenza scenica impeccabile, buon gusto in fatto di moda, collaborazioni che creano look perfetti per raccontare le sue storie, quasi un quadro completo di un artista che dipinge cantando. Nella lunga intervista concessa a Vanity Fair, Achille parla della sua prima volta a Sanremo:

“Quando nel 2019 ho detto che ci volevo andare, nessuno era d’accordo: “Sei un pazzo, continua con la trap”. E invece io avevo Rolls Royce pronta da un anno e mezzo, anche due, non l’avevo fatta uscire perché avevo capito che meritava un palcoscenico importante. Quell’edizione era ancora alla vecchia maniera: grandi voci, grandi canzoni che non contemplavano un pezzo così. Prima, ci fu la sorpresa dei giornalisti, che al preascolto definirono la canzone la nuova Vita spericolata, dopodiché dissero che inneggiava al consumo di droga. A parte che era una scemenza, però non fu semplice da gestire. Ero un ragazzo che si approcciava al mainstream, al pubblico vero, a dieci milioni di persone, con un brano completamente diverso dal mio repertorio solito, e per un mese dovetti difendermi da un’accusa infondata. Pesavo 65 kg allora, sembravo un alieno. È stata un’esperienza quasi scioccante e pazzesca insieme”.

E proprio il palco dell’Ariston lo ha visto più volte protagonista, anche come ospite con i quadri creati insieme al visionario art director Alessandro Michele, ad oggi a capo della direzione creativa di Maison Valentino mentre all’epoca di Gucci. Lauro ha parlato anche della sua infanzia difficile nella periferia nord est di Roma, degli attacchi dei bulli e della trasformazione in un bullo per difendersi, poi dell’aiuto fondamentale della madre che gli ha sempre fatto distinguere tra bene e male.

Achille Lauro è single, parola del cantante

Da quando è diventato uno degli artisti di punta della scena musicale italiana, Achille Lauro si è trovato anche al centro del gossip dal momento che, si sa, la curiosità del pubblico sull’estro artistico di un cantante va di pari passi con quella per la sua vita personale. Negli ultimi mesi, Fabrizio Corona ha svelato che Lauro ha avuto un flirt con Chiara Ferragni mentre era ancora sposata con Fedez, ma lui ha negato chiedendo a tutti di concentrarsi sulla sua musica e non sul gossip che lo riguarda. Ma, ad oggi, il cantante ha una fidanzata?

“Sono single, non voglio storie. Perché hanno bisogno di cure e attenzioni, e io potrò darle solo quando non avrò distrazioni. Ho ambizioni gigantesche, sogno in grandissimo: mi piacerebbe arrivare all’estero, fare moda… Chi mi immagina a sbocciare bottiglie della nightlife milanese, si sbaglia di grosso. Sono un ossessivo compulsivo che coglie ogni opportunità”.

Insomma, nessuna donna fa battere il cuore di Lauro al momento che si professa perfettamente single. Parlando dei suoi progetti futuri e del sogno nel cassetto, il cantante ha poi ammesso che vorrebbe la direzione artistica di Sanremo in futuro, ma per il momento è felice di chi lo sta facendo benissimo al posto suo ovvero Carlo Conti. Sicuramente per i fan di Lauro sarebbe un sogno, dato che lui saprebbe rendere ancora più iconico un format vincente con la sua visione particolare dello spettacolo, che non lascia indifferenti.