Achille Lauro e Tony Effe da nemici ad amici, la rivelazione a Le Iene

News VIP

Durante lo speciale dedicato ad Achille Lauro de Le Iene con Nicolò De Devitiis, Tony Effe rivela di aver avuto attriti con il cantante nel passato e di essere invece ora amici.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Olly ma sono tanti gli artisti che hanno ricevuto nuovo slancio da questa esperienza, compreso Achille Lauro. Il cantante è stato protagonista di uno speciale de Le Iene con Nicolò De Devitiis durante il quale è apparso anche Tony Effe, che ha fatto una rivelazione interessante.

Achille Lauro protagonista a Le Iene

Durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo visto tutto quello che è successo sul palco del Teatro Ariston, i look dei Big in gara, ci siamo innamorati di alcune canzoni, poi abbiamo tifato e votato fino alla finale vinta da Olly con “Balorda Nostalgia”, seguito da Lucio Corsi e Brunori Sas. Grande protagonista di questa edizione è stato senza dubbio Achille Lauro con “Incoscienti giovani” che è tra le top canzoni più ascoltate in Italia, poi il cantante ha anche stupito con i suoi look glamour frutto della collaborazione con Dolce&Gabbana. Le Iene hanno deciso di seguire la settimana sanremese di Achille Lauro anche lontano dal palco, con uno speciale curato dall’inviato Nicolò De Devitiis nel quale è apparso a sorpresa anche Tony Effe.

Anche il rapper romano è stato tra i protagonisti di questa edizione dal momento che con “Damme ‘na mano” ha segnato il suo debutto nella kermesse di musica italiana, e poi a causa dei gossip sulla presunta proposta di nozze che avrebbe voluto fare a Giulia De Lellis sul palco, e ai dissapori con Fedez legati al dissing di qualche mese fa. E proprio Tony ha fatto una rivelazione inaspettata sul suo rapporto con Lauro, che sarebbe cambiato in meglio solo recentemente.

Sanremo 2025, Tony Effe fa una rivelazione su Achille Lauro

Nello speciale de Le Iene dedicato alla settimana sanremese di Achille Lauro, grande protagonista della 75esima edizione del Festival di Sanremo, fa la sua apparizione anche Tony Effe che ha raggiunto il collega artista in hotel per chiacchierare. Qui, il rapper romano ha trovato anche Nicolò De Devitiis de Le Iene, che gli ha posto qualche domanda sul rapporto che li lega e si è fatto sfuggire che questo rapporto si è consolidato solo recentemente, dato che prima tra loro regnava una forte antipatia.

“Ex nemici e adesso invece siamo diventati amici. All’inizio dico la verità, tra noi c’erano un po’ di attriti, ma eravamo un po’… ragazzini. Poi già dalle prime scaramucce era quello che mi stava sul ca**o ma che comunque stimavo. Il primo concerto a cui ho assistito in vita mia è stato proprio il suo. Non penso nemmeno di avergli mai detto questa cosa“.

Che sia l’odio condiviso per Fedez ad aver unito Achille Lauro e Tony Effe? Non è chiaro, forse la situazione si è sistemata ben prima del dissing tra il rapper romano e l’ex marito di Chiara Ferragni, e sicuramente ancora prima del gossip sul flirt tra la bionda influencer e Achille lanciato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, sul quale Lauro ha rotto il silenzio.