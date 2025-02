Achille Lauro rompe il silenzio su Fedez e Chiara Ferragni: "Si parla tanto di violenza sulle donne, questo non è diverso"

News VIP

Oggi si è tenuta la conferenza stampa con i giornalisti prima della 75°edizione del Festival di Sanremo e con l'occasione, Achille Lauro, ha parlato per la prima volta dei recenti gossip che lo vedono protagonista. Il cantautore ha risposto alle insinuazioni e chiuso la questione con parole molto chiare.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa con i giornalisti prima della 75°edizione del Festival di Sanremo e con l'occasione, Achille Lauro ha parlato per la prima volta dei recenti gossip che lo vedono protagonista.

Achille Lauro: "Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere"

Lauro ha finalmente preso posizione sulle insinuazioni fatte da Fabrizio Corona riguardo a un presunto flirt tra lui e Chiara Ferragni, che sarebbe avvenuto mentre l'imprenditrice digitale era ancora sposata con Fedez.

Corona, dopo aver a lungo parlato della presunta doppia vita del rapper, ha ora spostato la sua attenzione sulle ipotetiche responsabilità di Chiara Ferragni, annunciando l’uscita di una puntata del suo podcast Falsissimo interamente dedicata alla questione. Nel contenuto, dovrebbe essere affrontato anche il presunto legame tra la Ferragni e Achille Lauro, una relazione che, secondo l'ex re dei paparazzi, avrebbe giustificato l’improvviso allontanamento tra i due cantanti, che un tempo sembravano molto vicini.

Di fronte a queste dichiarazioni, Chiara Ferragni pare si sia già mossa legalmente per proteggere la sua privacy. Nel frattempo, Achille Lauro ha colto l’occasione della conferenza stampa di oggi, organizzata in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, per rispondere alle insinuazioni e chiudere la questione con parole molto chiare.

"Credo che in questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato a fare tutti i miei progetti, sto tanto all’estero. Veramente non seguo e non mi piace sinceramente. Non avrei dovuto dirlo, ma secondo me si parla tanto di violenza sulle donne… bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso."

La nuova puntata di “Falsissimo” di Fabrizio Corona, con le rivelazioni sul presunto tradimento della Ferragni con Achille Lauro, è attesa per il 10 febbraio.

Tornando invece alla competizione canora, al suo quarto Sanremo, Achille Lauro porta il brano “Incoscienti giovani” . "È ispirato a una storia vera, come tutte le mie canzoni. Trovo più facilità nel raccontare qualcosa che ho vissuto ed esiste anziché inventarmi una storia. Così si riesce ad arrivare profondamente alle persone. È una canzone rétro, probabilmente non è di quest’epoca. ha dichiarato il cantautore a Tv Sorrisi e Canzoni.