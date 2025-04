Achille Lauro racconta il nuovo Album e il legame con Roma

News VIP

Achille Lauro si racconta in una intervista intensa, parlando di Roma, del suo legame con la città e del suo nuovo album.

Achille Lauro sta dominando la scena musicale italiana con “Comuni Mortali” il suo nuovo album, nato mentre era lontano da casa ma che racconta la sua casa, in particolare il legame indissolubile con Roma. Il cantante ha parlato del progetto musicale ma anche del tour che lo aspetta nel 2026, per poi passare al suo legame con la moda.

Achille Lauro lancia “Comuni Mortali” ed è un successo

Sono diversi anni che Achille Lauro detta legge nella scena musicale italiana, evolvendosi, cambiando, crescendo e infine regalandoci “Comuni Mortali”, un album nato mentre si trovata tra Los Angeles e New York, lontano dall’Italia. L’artista si è analizzato, vedendo sé stesso dall’esterno e scegliendo di mettere in musica qualcosa di sincero, scene rubate dalla vita vera. In una intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Achille ha ammesso di aver dedicato questo nuovo progetto musicale alla famiglia, agli amici e alle persone che gli vogliono bene, ma soprattutto a Roma. Lauro, che ha parlato della sua vita sentimentale, ha ammesso che per lui la Capitale è tutto e infatti nel suo album c’è una canzone dedicata proprio alla città eterna dal titolo “Amor”, anagramma di Roma.

Il cantante ha raccontato di essere molto affezionato a Monte Sacro, un luogo che gli ricorda la sua infanzia, ma è si è tenuto a Piazza di Spagna il concerto a sorpresa che Lauro ha fatto pochi giorni fa, un momento magico davvero per tutti i presenti e per coloro che hanno potuto osservare i video apparsi a flotte sui social.

Achille Lauro e il legame con la moda

Dopo aver confidato di non tifare per nessuna delle due squadre della Capitale, Achille Lauro ha voluto approfondire anche il suo stretto legame con la moda. Lo abbiamo visto recentemente sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha portato “Incoscienti Giovani” che è un successo musicale eclatante, con i look studiati per lui da Dolce&Gabbana, in un sodalizio glamour che ci ha lasciato senza parole. Ma lo ricordiamo anche, sempre sul palco dell’Ariston, con i look creati per lui da Alessandro Michele per i suoi quadri, quando lo stilista era ancora art director di Gucci.

“La moda è un mezzo di comunicazione speciale che permette di dire al mondo intero chi sei senza mai aprire bocca. Cambio in base al messaggio che voglio trasmettere. E pensi che invece nella vita di tutti i giorni indosso spesso una maglia bianca e un paio di semplici pantaloni”.

E tutti ringraziamo per questo sopraffino gusto per la moda di Lauro, perché è davvero un bel vedere in un marasma di look audaci e fin troppo sopra le righe. Parlando invece del concerto a Circo Massimo che lo aspetta questa estate con una doppia data, e del tour nei palazzetti nel 2026, Lauro ha ammesso che è pronto più che mai.