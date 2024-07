Temptation Island, uno dei tentatori di questa edizione è un ex calciatore: ecco di chi si tratta!

News TV

In questa edizione di Temptation Island non mancano le sorprese tra i tentatori del programma: uno di loro, infatti, è un ex calciatore. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Ogni anno, la nuova edizione di Temptation Island porta con sé la curiosità dei fan di conoscere qualche dettaglio non solo sulle coppie che si mettono alla prova nel reality dei sentimenti di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, ma anche su tentatori e tentatrici che saranno presenti nel lussuoso resort in Sardegna dove si registrano le puntate. Tra i tentatori di questa edizione c'è Simone Dell'Agnello, ex calciatore e vicino a Siria Pingo.

Temptation Island, chi è Simone Dell'Agnello, tentatore ed ex calciatore del programma

Il tentatore Simone Dell'Agnello è parte del gruppo di tentatori che si occupano di mettere alla prova le fidanzate di questa edizione di Temptation Island.

Tra i suoi colleghi c'è anche un volto noto ai fan dei programmi Fascino, come Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero, tronista di Uomini e Donne dell'edizione 2023/2024.

Ma Simone Dell'Agnello, prima della parentesi a Temptation Island, è stato anche un calciatore della Serie B e C. Nato nel 1992 e originario di Pisa, Simone ha giocato in diverse squadre tra Serie B,C e D, vestendo le maglie di squadre come quella del Livorno, Cuneo, Foggia. Il tentatore si è raccontato in un video su WittyTv nel quale ha rivelato che il suo sogno è continuare a lavorare nel monod dello sport e spera che tra dieci anni questo sogno si realizzerà.

Temptation Island, Simone Dell'Agnello e Siria Pingo sempre più vicini

Simone si è fatto notare per aver intrecciato un'amicizia con Siria Pingo, fidanzata con Matteo Vitali. Siria ha scritto a Temptation Island all'insaputa del fidanzato per poter mettere alla prova la loro storia d'amore. La ragazza, infatti, ha perso diversi kg negli ultimi anni e da quando è cambiato il rapporto con il suo corpo ha notato di riuscire ad attirare l'attenzione del genere maschile.

Così, nel resort in Sardegna in cui vivono, Siria e Simone si sono avvicinati molto e la fidanzata non ha nascosto di trovare attraente l'ex calciatore, tanto che sta mettendo in discussione i sentimenti per Matteo, il suo fidanzato storico. Siria non ha nascosto di sentirsi in colpa per ciò che prova, ma sente di essere molto confusa al momento.

Le parole di Siria hanno aperto delle ferite nell'animo di Matteo, che ha rivelato di essere stato vittima di bullismo da adolescente e di essere ancora molto innamorato di Siria, ma che questo suo comportamento lo sta ferendo enormemente.

Durante il falò Matteo vede delle immagini della sua fidanzata Siria che lo mettono a dura prova, come reagirà? #TemptationIsland pic.twitter.com/BOVfci55iT — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Scopri le ultime news su Temptation Island