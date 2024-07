Temptation Island: Siria sempre più vicina al tentatore Simone, la dura reazione di Matteo (VIDEO)

Gossip TV

La vicinanza pericolosa tra Siria Pingo e il tentatore Simone nel villaggio di Temptation Island provoca la reazione di Matteo Vitali, che sbotta al falò con Filippo Bisciglia: "Mi sento preso per il cu*o, ho buttato 7 anni della mia vita".

Siria Pingo e il tentatore Simone sono sempre più vicini a Temptation Island. La forte complicità tra i due non è sfuggita a Matteo Vitali che, durante il falò con Filippo Bisciglia, non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto dalla sua fidanzata nel villaggio delle tentazioni.

Siria e il tentatore Simone sempre più vicini, Matteo sconvolto

La terza puntata di Temptation Island, andata in onda ieri su Canale 5, è stata davvero tosta per Matteo Vitali. Il ragazzo, che aveva raccontato di essere stato vittima di bullismo, ha scoperto al falò con Filippo Bisciglia che la fidanzata Siria Pingo si sta avvicinando sempre di più al tentatore Simone e che le motivazioni per le quali hanno deciso di partecipare al programma sono diverse da quelle che credeva.

Parlando con le altre fidanzate, Siria ha infatti ammesso di provare un'attrazione fisica per Simone: "Mi sento in colpa perché l'ho portato qui io. Mi avete chiesto se sono ancora innamorata come prima, ma non posso avere la riposta ora". Confessioni che hanno letteralmente spiazzato Matteo che, dopo aver visto i video riguardanti la sua fidanzata, ha sbottato:

Leggi anche La sfuriata di Maika contro Lino Giuliano

Mi ha portato qua dentro per un motivo e invece ho scoperto che è un'altra la verità. Sono deluso da lei e dalla motivazione, che vuole sapere se mi ama ancora. Vedo che si trattiene e si frena [...] Mi sento preso per il cu*o, non la capisco. Ho buttato 7 anni della mia vita. Voglio essere una persona nuova e lei non sa se mi ama o no. Non la capisco più io.

I dubbi di Siria Pingo

Se Matteo Vitali non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto dalla sua fidanzata Siria Pingo nel villaggio di Temptation Island, quest'ultima, durante il falò delle ragazze, ha rivelato a Filippo Bisciglia di non essere stupita dall'assenza di filmati sul suo fidanzato. "Come è assente a casa è assente anche qua. Speravo che ci fosse qualcosa da vedere perché avrebbe potuto darmi la spinta per capire" ha dichiarato la giovane. I due riusciranno a ritrovarsi o lei si lascerà andare con il tentatore Simone? L'appuntamento è per il prossimo giovedì 18 luglio 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.