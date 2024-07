Temptation Island, Maika si ribella e stronca Lino Giuliano: "Non ti azzardare a giudicarmi, pensa alla tua storia" (VIDEO)

Gossip TV

La tentatrice Maika sbotta furiosa contro Lino Giuliano a Temptation Island spiazzando Alessia Pascarella: duro scontro nel villaggio del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La terza puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 11 luglio su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. A grande sorpresa di tutti, la tentatrice Maika ha letteralmente sbottato contro Lino Giuliano provocando la reazione di tutte le fidanzate dell’altro villaggio, che dopo aver visto il video nel Pinnettu si sono schierate dalla parte di lei.

La sfuriata di Maika contro Lino

Scontro di fuoco a Temptation Island tra Lino Giuliano e Maika. Il motivo? Tutto è nato quando il fidanzato di Alessia Pascarella ha rimproverato la tentatrice perché secondo lui avrebbe parlato troppo anche con gli altri fidanzati del villaggio: "Ti innamori di tutti, pensa che paura fuori una così". Affermazioni che non sono per niente piaciute alla single che, furiosa, l'ha letteralmente stroncato:

Tu pensa per te che è meglio. Fidati, non parlare. Ma come ti permetti? Fai finire questa storia che è meglio. E non provare a farmi passare per quella che va dietro a tutti e che parla con tutti perché non è così. Ti avverto che la mia pazienza sta al limite ed è quasi finita. Sei tu che fai un giorno con una e quello dopo con un’altra. E ricordati che sei qui a farti storielle mentre la tua ragazza è di la. Placati e stai molto calmo, non giudicare me e guarda te.

Leggi anche Raul bersagliato sui social, interviene Raffaella Mennoia

Furibonda per le parole usate da Lino, che ha continuato imperterrito a provocarla, la tentatrice Maika ha continuato il suo duro sfogo ottenendo un sincero applauso anche da parte di tutte le fidanzate dell’altro villaggio:

Mi sono fatta un fidanzato che mi giudica, mentre però è fidanzato con un’altra e ha l’amante dentro al villaggio. Follia! Lino basta perché sta diventando una comica. Non provare a giocare con me non ti azzardare. E non ti permettere di insinuare che io giochi con tutti i ragazzi qui dentro. Pensa alla tua di storia. Non che mi fai passare per quella che si innamora di tutti. Ci conosciamo io e te? Non mi pare!

Le fidanzate di Temptation Island dalla parte della tentatrice Maika

Dopo aver visto il filmato riguardante la sfuriata di Maika, le fidanzate di Temptation Island 2024 non sono riuscite a nascondere il loro disprezzo nei confronti di Lino Giuliano. Se Alessia Pascarella ha rivelato di essere sconvolta e delusa dal comportamento del suo fidanzato, Martina De Ioannon ha dichiarato di aver apprezzato tanto la tentatrice del docu-reality di Canale 5: "Brava, è stata brava! Mamma mia che maschilista maleducato. Alessia, io non lo so come hai fatto in quattro anni. Sono sconvolta".

Scopri le ultime news su Temptation Island.