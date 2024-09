Beautiful: Luca Calvani e Clayton Norcross dalla Soap al Grande Fratello. Vi ricordate chi interpretavano?

News TV

I due inquilini hanno interpretato due personaggi determinanti nelle puntate della Soap Opera ma vi ricordate chi erano? Ve lo ricordiamo noi!

Beautiful: Luca Calvani, nuovo concorrente del GF 2024, era Padre Fontana

Cominciamo con Luca Calvani volto noto della TV italiana grazie alle sue partecipazioni in programmi come Carabinieri e giudice Interior Design/Home Style dal 2022 al 2024 di Cortesie per Gli Ospiti, programma di intrattenimento in onda su Real Time, con Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. L’attore e conduttore televisivo ha partecipato alla Soap Beautiful nel 2012, quando è stato scelto per interpretare Padre Fontana, il sacerdote che ha sposato Liam e Hope a Polignano in Puglia. Le nozze italiane dello Spencer e della Logan – allora interpretata da Kim Matula - sono andate in onda, in Italia, nel 2013 e hanno visto trionfare l’amore tra i due ragazzi, ostacolati sino all’ultimo da Steffy, in quel tempo innamoratissima del figlio di Bill e decisa a riprenderselo a tutti i costi.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Calvani ha ricordato quell’esperienza e ha rivelato di aver passato dei bellissimi momenti con tutto il cast di Beautiful, specialmente con Katherine Kelly Lang, Brooke Logan, con cui pare aver mantenuto degli ottimi rapporti, visto la recente foto che lo ritrae insieme a lei, in Italia, pubblicata sul suo social.

È stata certamente una piccola parte ma comunque importante per i fan della coppia Liam-Hope, che ora – negli episodi della Soap in onda su Canale5 – stanno tremando di paura a causa della strana attrazione che la Logan ha cominciato a provare per Thomas e che potrebbe portarla a rovinare il suo matrimonio. Vi riveliamo – attenzione spoiler – che andrà esattamente così e che Liam finirà per scoprire di essere ancora legato alla sua ex moglie Steffy. Insomma sono in arrivo grandi sconvolgimenti e il caos scoppierà a Roma. Padre Fontana, siamo sicuri, non ne sarebbe contento.

Beautiful: Clayton Norcross, alias Thorne Forrester, arriva al Grande Fratello

Clayton Norcross si è aggiunto di recente agli inquilini del Grande Fratello e forse lui è più facilmente riconoscibile nella Soap Beautiful. Il suo personaggio è stato infatti più importante ma solo perché legato alla famiglia Forrester da vincoli di sangue. L’attore americano ha infatti interpretato Thorne Forrester, il fratello geloso di Ridge e vero primo figlio di Eric e Stephanie. L’artista ha mantenuto il suo ruolo dal 1987 al 1989 ed è quindi il primo Thorne comparso nella Soap. Il personaggio del fratellino di Ridge è stato interpretato da ben quattro attori.

Norcross è apparso anche in Milagros, La donna del mistero, La donna esplosiva, Baywatch, Jag - Avvocati in divisa, ‘Un medico tra gli orsi, V. I. P., Pompei e ha partecipato anche a programmi italiani come La posta del cuore, Avanti un altro! e la Fattoria. L’artista ha continuato a rimanere in Italia, di cui ormai ha la cittadinanza onoraria, visto che non solo ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali nei nostri teatri ma anche partecipando a “Beautiful a Corte” della Gialappa’s Band.

