Grande Fratello, Clayton Norcross, star di Beautiful, concorrente ufficiale

L'attore statunitense, Clayton Norcross, noto per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella soap opera statunitense Beautiful è uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Clayton Norcross, "Thorne" di Beautiful concorrente ufficiale

Ecco cosa ha dichiarato il 70enne originario di Los Angeles:

"Sono un cittadino del mondo, sono sempre in giro, ho tre case, una in California una alle Hawaii e dopo vado a Roma! Sono single, le donne italiane sono piene di charme, bellezza, sono spicy. Laverò i piatti come tutti gli altri. Sono abbastanza abituato a mantenere il bagno pulito".

Norcross è stato annunciato nella puntata di Verissimo andata in onda ieri insieme a Lino Giuliano, ex partecipante di Temptation Island. Entrambi saranno nel cast della prossima edizione del reality, che andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre prossimo ;in prima serata su Canale 5.

Chi è Clayton Norcross

Clayton Norcross è un attore americano noto principalmente per il suo ruolo di Thorne Forrester nella celebre soap opera Beautiful (The Bold and the Beautiful), in cui ha recitato dal 1987 al 1989. Nato il 8 settembre 1954 a Boston, Massachusetts, Clayton ha guadagnato popolarità interpretando il ruolo di Thorne, uno dei membri principali della ricca e tormentata famiglia Forrester. Dopo il suo periodo in Beautiful, Norcross ha continuato a recitare in altre produzioni televisive e cinematografiche, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Ha partecipato a vari show televisivi italiani, guadagnandosi una certa notorietà anche in Italia. Oltre alla recitazione, Norcross ha partecipato a diversi reality show e talk show, diventando un personaggio piuttosto apprezzato nel mondo dello spettacolo internazionale.

La nuova edizione del Grande Fratello tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Il reality targato Mediaset sarà condotto da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. I concorrenti ufficiali già annunciati: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Lino Giuliano e Clayton Norcross.

