Grande Fratello, al via la nuova edizione: questa sera su Canale 5

Oggi, lunedì 16 settembre debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello tra sorprese, importanti riconferme e novità assolute.

Grande Fratello, la prima puntata della nuova edizione, stasera su Canale 5

A guidare il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini. Al suo fianco, torna Cesara Buonamici e debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire.

Tra le novità, l’inaugurazione del nuovissimo Villaggio di Grande Fratello, presso i Lumina Studios di Roma, che accoglierà uno studio rinnovato e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

Grande Fratello sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 16 e giovedì 19 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile seguire le vicende della Casa h 24 e rimanere sempre aggiornati.

Grande Fratello: i 6 nip e i 15 Vip della nuova edizione

Tommaso Franchi: Yulia Naomi Bruschi; Sara Pilla; Michael Castorino; Luca Giglioli; e Nicole Cresta. Questi sei concorrenti 'nip' vivranno l'avventura del reality insieme a quindici volti noti del piccolo schermo: Clarissa Burt, Clayton Norcorss, Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Lorenzo Spolverato, Eleonora Cecere, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Ilaria Galassi, Iago Garcia, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Lino Giuliano è stato squalificato per alcune esternazioni omofobe contro Enzo Bambolina. Al suo posto entrerà,Amanda Lecciso, la sorella di Loredana Lecciso.

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

