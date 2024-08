Beautiful: Scopriamo i 6 migliori recast della Soap. Da Ridge a Taylor ecco come sono cambiati i volti dei personaggi

Anticipazioni TV

Beautiful ci fa compagnia ormai da più di trent'anni e sono molti i cambiamenti che abbiamo visto nella Soap. Tra questi anche nuovi volti per "vecchi personaggi". Scopriamo insieme i migliori 6 recast degli ultimi quindici anni.

Beautiful ci fa compagnia da ormai quasi trent’anni e tra le novità che la Soap ci mostra anno dopo anno, ci sono anche nuovi personaggi e nuovi volti per vecchi personaggi. Negli ultimi quindici anni è successo spesso che alcuni dei principali ruoli siano stati affidati a nuovi attori. L’ultima volta è capitato con Taylor, interpretata per anni da Hunter Tylo e sostituita da Krista Allen nelle ultime stagioni. Ma la mamma di Steffy non è la sola a essere “cambiata”. Scopriamo insieme i 6 migliori recast di sempre di The Bold and The Beautiful.

Beautiful: ecco com’è cambiata Taylor e come cambierà

L’abbiamo nominata prima e la chiamiamo di nuovo in causa. Il volto di Taylor è cambiato nel 2019, quando Hunter Tylo, storica interprete della madre di Steffy e Thomas, ha lasciato la Soap ed è stata sostituita da Krista Allen. Dopo l’iniziale sbigottimento da parte di tutti i fan, abituati da anni a vedere la Tylo, la Allen ha conquistato il cuore di tutti gli appassionati della Soap, arrivando persino a essere candidata ai Daytime Emmy Awards. L’anno scorso il contratto dell’attrice non è stato rinnovato e il personaggio della Hayes sembrava essere stato accantonato, per lasciare spazio ad altre trame. Nelle ultime settimane è però arrivata la conferma di una nuova Taylor. La dottoressa è già riapparsa e a interpretarla stavolta è l'attrice Rebecca Buding.

Beautiful: Ronn Moss non è più Ridge

I fan di Beautiful come noi hanno sempre pensato a Ridge con il volto di Ronn Moss. L’attore e musicista ha però lasciato la Soap nel 2012 ed è stato sostituito da Thorsten Kaye. Questo è stato forse il recast più sconvolgente degli ultimi quindici anni, visto che Ridge è tra i personaggi principali, indiscussi, della serie. Vederlo con un nuovo aspetto ha spiazzato tutti e dobbiamo ammettere che è stato faticoso abituarsi a vedere Kaye interpretare lo stilista più indeciso della storia. Tutt’ora, nonostante siano passati anni, Ronn Moss viene ancora identificato come il vero e proprio Ridge… scusa Thorsten!

Beautiful: I tre volti di Thorne

Thorne è tra i personaggi che hanno cambiato più volte volto nella Soap Beautiful. Il fratello di Ridge – in realtà fratellastro – è assente dalle trame da diverso tempo e l’ultimo suo interprete è stato Winsor Harmon. L’attore ha avuto il ruolo del Forrester dal 1996 al 2016 ed è tornato sul set nel 2022/2023. Dal 1987 al 1989 Thorne ha avuto il volto di Clayton Norcross, dal 1989 al 1996 quello di Jeff Trachta mentre dal 2017 al 2019 quello di Ingo Rademacher.

Beautiful: Hope Logan è Annika Noelle

Hope Logan ha cambiato volto più volte ed è stata interpretata per anni da Kim Matula, che ha traghettato la figlia di Brooke dall’età infantile a quella adulta. È lei ad aver dato il volto alla Hope innamorata di Wyatt e poi di Liam… e poi di nuovo di Wyatt ma anche ad aver raccontato la grande sfida amorosa tra la rampolla di casa Logan e Steffy Forrester. Nel 2018 è stata sostituita da Annika Noelle, attualmente nel cast della Soap e impegnata in uno strano rapporto – nelle puntate americane di Beautiful – sia con Thomas che con Finn.

Beautiful: i due volti di Katie Logan

Siamo ormai abituati a pensare Katie Logan con le sembianze di Heather Tom, che la interpreta dal 2007. In precedenza però Katie aveva il volto dell’attrice Nancy Sloan, che è stata nel cast di Beautiful dal 1987 sino al 2004, con fasi alterne. La sorellina di Brooke e Donna potrebbe presto tornare a farci sognare. Il suo rapporto con Bill sembra infatti destinato ad evolvere in un modo inaspettato.

Beautiful: i cinque volti di Thomas

Chi invece annovera il numero più alto di episodi di recast è Thomas Forrester. Il figlio di Ridge è stato interpretato da Patrick Dorn dal 2002 al 2003, da Drew Tyler Bell dal 2004 al 2010, da Adam Gregory dal 2010 al 2014, da Pierson Fodé dal 2015 al 2018 e da Matthew Atkinson dal 2019 a oggi. Atkinson ha prestato il suo volto a Thomas durante i momenti più folli della vita del Forrester e siamo sicuri che ci riserverà altre grandi sorprese nei prossimi mesi.

Molto presto ci sarà un nuovo volto anche per Will Spencer. A interpretare il figlio di Bill e Katie non sarà più il giovane Finnegan George ma l’attore Crew Morrow.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.