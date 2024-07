Ballando con le Stelle, I Cugini di Campagna sono i nuovi concorrenti del dancing show! [VIDEO]

News TV

Si allunga la lista dei concorrenti di Ballando con le Stelle e oggi, lunedì 29 luglio, anche I Cugini di Campagna si sono uniti al cast del dancing show!

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si arricchisce ancora: con un annuncio sui canali ufficiali del dancing show di Rai1 arrivano I Cugini di Campagna come concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci! La trasmissione prenderà il via da sabato 28 settembre e dovrebbe terminare con l'approssimarsi delle festività natalizie.

Ballando con le Stelle, I Cugini di Campagna sono tra i prossimi concorrenti!

Dopo Federica Pellegrini, Milly Carlucci arruola I Cugini di Campagna tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle! Poche ore fa era giunta la notizia che anche Alan Friedman parteciperà alla trasmissione danzante di Rai1 e, a quanto pare, in una giornata, si è deciso di dare un doppio annuncio, svelando che anche il gruppo di cantanti si metterà alla prova nel ballo.

L'annuncio è arrivato durante un concerto: di fronte a centinaia di fan riunitisi per ascoltare la loro musica, I Cugini di Campagna hanno svelato di aver ricevuto una telefonata molto importante da Milly Carlucci:

"Adesso voglio dirvi perché ci portate e ci avete portato tanta fortuna. Silvano qualche giorno fa ha ricevuto una telefonata e indovinate… a chiamare era Milly Carlucci: “Pronto Milly? Sì, ci saremo!”

Tuttavia, stando a ciò che riporta Il Messaggero, sembra che il web non sia particolarmente entusiasta di queste ultime scelte. In particolare, verso Alan Friedman gli utenti sui social temono possa ripetersi l'effetto Antonio Capranica. Il giornalista aveva preso parte all'ultima edizione e nonostnate le performance non sempre eccellenti era uno dei pochi a ottenere il massimo dei voti dai giudici. Anche l'annuncio de I Cugini di Campagna come prossimi ballerini provetti è stato accolto con qualche rimostranza, riusciranno a stupire il pubblico e a farlo ricredere?

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti finora convocati

Le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti di Ballando con le Stelle sono arrivate già un mese fa, grazie alle anticipazioni di TvBlog. Il portale di informazioni aveva già svelato alcuni nomi che sono stati poi ufficializzati, come quello di Francesco Paolantoni e di Federica Pellegrini.

A loro si sono uniti anche Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini e i già criticati Alan Friedman e I Cugini di Campagna.

Ma non solo gli ultimi sono stati già criticati sui social per la loro presenza nel dancing show: qualche hater, infatti, ha avuto da ridire su Francesco Paolantoni che, per la stagione 2024/2025 non sarà presente a Tale e Quale Show, perché impegnato con il dancing show. Il comico napoletano aveva già anticipato che avrebbe fatto parte del cast, pubblicando un video in cui ballava sulle note di Shake it off di Taylor Swift, al termine del quale aveva esclamato:

"Ci vediamo a Ballando con le Stelle, forse..."

