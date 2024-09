Venezia81, Giulia Salemi sfila sul red con il pancione in bella vista

Gossip TV

Giulia Salemi ha sfilato sul tappeto rosso dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia con il pancione in bella vista, emozionando i fan!

Ieri sera, domenica 1°settembre, tra i tanti influencer che hanno sfilato sul tappeto rosso dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia c'era anche Giulia Salemi, radiosa in total white e con il pancione in bella vista. L'influencer ed ex volto del GF, infatti, è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli e i followers si sono emozionati nel vederla sfoggiare le rotondità della gravidanza sul red carpet della kermesse.

Giulia Salemi sfila sul red carpet di Venezia81: il pancione emoziona i followers

Dopo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e in attesa di vedere anche Giulia Salemi, che debutterà come attrice in un corto a Venezia81, anche Giulia Salemi ha sfilato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema. L'influencer è sbarcata al Lido da sola, anche se fino a pochi giorni fa era in vacanza insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, con cui ha trascorso dei giorni di vacanza tra Sardegna e Puglia.

Primo red carpet da futura mamma per l'influencer italo-persiana che, per l'occasione, sceglie un abito bianco aderente e che enfatizza le rotondità che le ha regalato la gravidanza. L'outfit scelto è firmato Tom Ford e a completare il look ci sono un paio di sandali dal tacco alto e gioielli della linea Elsa Peretti firmati Tiffany&Co.

L'influencer ha pubblicato alcuni scatti del suo look sui social, commentando come ora che sta per diventare mamma questo red carpet abbia un significato speciale:

"Venezia. Quando tutto sta per cambiare. Una Giulia diversa, più consapevole, più serena, un carpet indimenticabile, nel momento più bello di sempre grata e felice"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori: il tenero annuncio

Giulia Salemi e Piepaolo Pretelli sono in attesa del loro primo figlio: la coppia, qualche settimana fa, ha annunciato con un tenero post sui social che presto accoglieranno il loro primo figlio e i fan sono al settimo cielo per i loro beniamini. I due si sono conosciuti nella Casa del GF e nel giro di poco tempo si sono ritrovati innamorati l'uno dell'altra.

Nel corso degli scorsi mesi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno rivelato di aver anche affrontato una crisi che ha rischiato di dividerli, ma il loro amore si è rivelato più forte e la coppia ha superato il momento di difficoltà diventando ancora più unita. Con un post su Instagram, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato l'arrivo del loro bambino e il post pubblicato è stato preso d'assalto dai fan e da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che non hanno potuto non congratularsi con la coppia, inondandoli di affetto e auguri:

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro"

Nonostante i due futuri genitori abbiano cercato di tenere nascosto il sesso del bebè in arrivo, la mamma dell'influencer Fariba Tehrani ha inavvertitamente svelato se in casa Salemi-Pretelli arriverà una bambina o un bambino. Nelle Ig Stories, infatti, Fariba ha pubblicato una foto della cameretta del neonato...che sembra decorata con i toni del rosa e del beige. Quindi, è probabile che il futuro nascituro sarà una bambina! Ovviamente, per avere la conferma definitiva bisognerà aspettare il gender reveal della coppia!