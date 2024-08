Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la mamma Fariba svela il sesso del bebè in arrivo!

Gossip TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in attesa del loro primo figlio insieme ma la mamma della bella influencer italo-persiana, Fariba Tehrani, svela per errore il sesso del bebé in arrivo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in attesa del loro primo figlio insieme e i fan sono al settimo cielo per la coppia, davvero molto innamorata e felice. Entrambi hanno fatto molta attenzione a non svelare al pubblico il sesso del bebè in arrivo, probabilmente volendo dedicarsi una festa a tema come si usa fare negli ultimi anni, oppure sorprendendo tutti dopo il parto. Il loro progetto, tuttavia, è sfumato dal momento che Fariba Tehrani, madre della bella influencer italo-persiana, si è lasciata scappare un clamoroso spoiler.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori

Si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e non si sono più lasciati, nonostante qualche momento di brutta crisi che sembrava portarli alla rottura. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai e ora stanno anche per diventare genitori, per la gioia di tutti i loro fan che li seguono dai tempi del reality show di Canale 5 e che hanno sempre creduto nella loro storia d’amore. Giulia, che ha svelato la reazione di Pierpaolo alla notizia della gravidanza, è davvero raggiante e ama aggiornare i suoi fan su Instagram, dove è una influencer piuttosto amata e apprezzata per i suoi format innovativi e i consigli beauty super virali.

La coppia ha deciso di tenere riservato il sesso del bebè in arrivo, almeno per il momento, probabilmente per festeggiare con gli amici e con i loro fan attraverso un party per il gender reveal, di grande moda tra i Vip e non negli ultimi anni. Oppure, più semplicemente, essendo una gravidanza molto esposta pubblicamente a causa del loro ruolo, Giulia e Pierpaolo avranno voluto tenere per loro almeno questa informazione. Ma il loro progetto sembra, ahimè, essere clamorosamente sfumato, ecco perché.

Fariba Tehrani svela il sessò del bebè di Giulia e Pierpaolo

Sebbene Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli abbiano fatto tanta attenzione a non dare alcun tipo di indizio sul sesso del loro primo figlio in arrivo, ci ha pensato la mamma dell’influencer Fariba Tehrani a dare un enorme spoiler. La donna è molto attiva su Instagram e, un po’ grazie al riflesso della fama della figlia e un po’ per le sue apparizioni in tv che sono indimenticabili, gode di un folto seguito di followers. Ed ecco che sul suo profilo personale, nelle Ig Stories, Fariba ha pubblicato una foto della cameretta nel neonato in arrivo, una camera tutti suoi toni del rosa, creata e beige.

Certo non è detto che il colore della cameretta indichi per forza il sesso, ma quando ci troviamo davanti ad una copertina rosa con i fiori, ci è difficile credere che questo letto potrà ospitare un maschietto. Sembra, dunque, che Giulia e Pierpaolo stiano aspettando una femminuccia, ed ecco che tutti ora sono curiosi di scoprire come la chiameranno, ma per questo la coppia ha ancora diverso tempo per prendere una decisione definitiva.