Uomini e Donne, Valeria Panza su Cristian Forti: "Lui se ne è uscito pulito da questa situazione, ma..."

In un'intervista Valeria Panza ha rivelato cosa pensa di Cristian Forti, il tronista di Uomini e Donne che aveva scelto di corteggiare.

Il trono classico di questa edizione di Uomini e Donne sta riservando non poche sorprese: dopo quello fallimentare di Manuela Carriero, è stata chiamata come nuova tronista Ida Platano, già nota al pubblico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, mentre i troni di Brando Ephikrian e Cristian Forti non riescono del tutto a catturare i fan.

Uomini e Donne, Valeria Panza svela chi secondo lei sceglierà Cristian

Tra le corteggiatrici di Cristian Forti, la dj Valeria Panza è quella che più di tutte ha dimostrato di non lasciarsi mettere i piedi in testa dall'atteggiamento a volte volitivo del tronista. Così, dopo l'ennesima prova della superficialità di Forti, ha deciso di lasciare il programma e non è ritornata sui suoi passi. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni nel suo format Casa Lollo, Valeria Panza ha raccontato cosa l'ha spinta a corteggiare Cristian e chi, secondo lei, sarà la scelta finale tra Virginia e Valeria:

"A questa età guardo soprattutto l’aspetto fisico e se non mi piace fisicamente non riesco proprio a conoscerti. Cristian mi è piaciuto subito e anche il fatto che era di Roma, io ho bisogno di vicinanza da parte del partner e la distanza è sempre un problema. Era della mia città, aveva una vita simile alla mia, che studia e lavora… quindi era una vita che si poteva incrociare con la mia. L’unica cosa su cui non andavamo d’accordo era lo sport, che a me piace e a lui no, ma per il resto…"

Valeria non ha nascosto la sua delusione per come si è conclusa bruscamente la loro conoscenza, ma non ha apprezzato l'atteggiamento ipocrita di Cristian e alcune accuse che le ha rivolto:

"Mi dispiace per come è andata a finire e per il pensiero che lui ha di me, perché al di fuori a me non interessa il pensiero delle altre persone, in quel momento mi interessava il suo parere e mi è dispiaciuto che lui pensasse io fossi lì per i social. Io non sono ipocrita e non dico che la visibilità mi faccia schifo, perché se vai in un programma televisivo te la vai a cercare. Lui avrà anche più visibilità di me. Mi dispiace che lui ne sia uscito così pulito, lanciandomi una frecciatina e dicendo che avrebbe preferito la verità da parte mia"

Sulla scelta del tronista è stata chiara: secondo Valeria la sua preferenza cadrà su Virginia, con cui è molto affine, sebbene secondo lei in un eventuale futuro Valentina sarebbe stata più adatta, perché molto più matura:

"Lui secondo me è più propenso verso Virginia , per un fatto di complicità, ma per un futuro io lo vedo più con Valentina perché è più matura e lo ha dichiarato anche lui. Secondo me lui sceglierà Virginia a meno che lei non se ne vada. Però ad oggi io sono ancora in confusione, vedo un caos totale nel suo trono e anche questo teatrino di uscire e rientrare lo trovo contro producente sia per chi guarda da casa sia per chi sta lì."

