Uomini e Donne, Valeria è una furia contro Cristian: "Ignorata per 3 settimane, ero in ospedale e tu niente..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, durante il trono classico Cristian è stato strigliato da Valeria per averla ignorata per 3 settimane. Ecco cosa è successo!

Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. A scendere al centro studio sono stati due protagonisti del trono over, Silvio Venturato e Gabriella, ma con aggiornamenti negativi sulla loro storia. Lite in studio tra Claudia e Alessio, a causa dell'estrema gelosia della dama. Cristian e Valentina litigano al centro studio dopo che il tronista le nega un bacio in esterna. Ma Cristian deve affrontare anche la rabbia di Valeria, che si sente ignorata da 3 settimane!

Uomini e Donne, Valeria contro Cristian: "Sono 3 settimane che mi ignori, sono stata in ospedale, ma tu niente..."

Al centro studio scende Gabriella e, dopo un video di riepilogo della situazione con Silvio, la dama conferma che tra lei e il cavaliere è tutto finito. Dopo una cena sottotono, i due si erano accordati per una colazione, a cui però il cavaliere non si presenta, sebbene ci siano dei messaggi di scuse da parte sua. In una conversazione telefonica, Gabriella gli fa notare che Silvio è piuttosto schematico nel suo modo di fare e da questa frase il cavaliere chiede di interrompere la conoscenza, a causa della forte differenza d'età e di mentalità tra loro. L'entrata di Silvio scatena un'accesa discussione tra i due protagonisti del trono over, perché Silvio cerca di smentire la maggior parte delle affermazioni di Gabriella, anche svelando particolari privati della loro frequentazione. Alla fine, solo l'intervento di Maria De Filippi porta alla chiusura di ogni litigio.

Peccato, però, che al centro studio ne inizi uno diverso, questa volta tra Claudia e Alessio: la dama è stata infastidita perché mentre erano al telefono, Alessio ha risposto a un messaggio di Barbara e glielo stava tenendo nascosto. Claudia si lamenta che spesso Alessio tende a parlare delle sue precedenti frequentazioni e non tollera il rapporto tra Barbara e Alessio. Quest'ultima interviene e chiarisce che lei avrà sempre stima per Alessio e che tra loro c'è un rapporto amicale, ma nulla di più. Claudia è inviperita e non intende mollare, tanto che anche la conduttrice sottolinea che sia molto gelosa. La discussione si conclude con un ballo tra i due, finalmente riappacificati.

Spazio al trono classico con Cristian e Virginia: la corteggiatrice nell'ultima puntata ha manifestato diversi dubbi sul vero interesse che il tronista provava per lei e così Cristian l'ha raggiunta e consolata. Intanto, però, Cristian ha portato in esterna Valentina e ha preparato per lei una piccola festicciola per la sua laurea. L'uscita che sembrava procedere nel migliore dei modi è poi precipitata quando il tronista le ha negato un bacio, dicendole che stava facendo delle considerazioni sul suo percorso e su Virginia. Valentina ha così lasciato l'esterna infuriata e anche in studio ha manifestato la sua rabbia, ma il tronista le ha spiegato che questo atteggiamento è dovuto a un tentativo di non far soffrire troppo Virginia, dopo le difficili settimane trascorse. Tuttavia, Valentina ammette di essere stanca di questo comportamento del tronista e che forse lui non ha pensato abbastanza a lei e ai suoi sentimenti. In tutto questo, sulle gradinate è seduta Valeria: la corteggiatrice svela di essere stata molto male e di aver trascorso un periodo in ospedale, ma che Cristian non ha mai pensato neppure di mandarle un messaggio mentre era malata, ma il tronista le risponde per le rime e le chiede se sia davvero lui il motivo per cui è lì in trasmissione, perché ha visto le foto che ha pubblicato mentre era nel camerino del programma e che le hanno portato un nuovo numero di followers e visualizzazioni. Quando il tronista ammette che porterebbe in esterna Virginia, anche Valentina si alza e raggiunge l'altra corteggiatrice sulle gradinate.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne