Uomini e Donne, uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro beccato con un'altra ragazza

Uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, lì per Lavinia Mauro è stato pizzicato mano nella mano con un'altra ragazza. Cosa è successo?

Tra i corteggiatori presenti per la tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro, ce n'è uno che interessava molto la ragazza. Si tratta di Francesco Griffo, che però è stato messo da parte con l'arrivo di Alessio Campoli.

Francesco Griffo ha già dimenicato Lavinia Mauro

Con Alessio Campoli, Lavinia Mauro si era persuasa che Griffo non fosse davvero interessato a lei, tanto da arrivare a dubitare della sua sincerità. A causa di questa mancanza di fiducia da parte della tronista e sulla base delle ultime anticipazioni, sappiamo che Francesco Griffo ha abbandonato il programma, non volendo aspettare la decisione definitiva di Lavinia. Dopotutto, è già molto evidente che la tronista sia più indecisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, mentre Griffo è poco presente anche nei suoi pensieri.

A sua volta, poi, l'interesse per la tronista non doveva essere così forte, dato che sono arrivate delle segnalazioni che vedono Francesco Griffo mano nella mano con un'altra ragazza. Questa miseriosa ragazza ha un nome: Livia e vive tra Pescara e Milano. Pizzicati insieme, lei e Griffo si tenevano per mano.

Ma, a sorpresa, è stato anche l'ex corteggiatore a condividere sul suo profilo Instagram una storia con la ragazza, in cui si sono mostrati sorridenti e già molto presi l'uno dall'altra.

