Uomini e Donne, anticipazioni: la nuova esterna di Lavinia Mauro punta dritta alla scelta!

Gossip TV

Ieri, martedì 29 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Lavinia emoziona tutti con un'esterna insieme ad Alessio Corvino.

Ieri, martedì 29 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia e Federico vicini alla scelta

Per quanto riguarda il trono over, Riccardo Guarnieri ha chiuso definitivamente con Gloria Nicoletti. Dopo diversi tira e molla, il cavaliere pugliese ha scelto di interrompere la frequentazione e pare inoltre che Riccardo abbia rivisto Roberta di Padua.

Per Armando Incarnato sono scese tre nuove dame. Il cavaliere campano ha deciso di iniziare una conoscenza con due di loro. Assente, a sorpresa, Pinuccia, dopo il finto svenimento avvenuto nel corso dell'ultima registrazione.

Per quanto riguarda il trono classico, una nuova esterna di Lavinia ha emozionato tutto lo studio. La tronista si è incontrata con Alessio Corvino nella città di Caserta. Un'esterna emozionante in cui il corteggiatore pare abbia riservato alla tronista parole particolarmente importanti. Lavinia, dopo gli intensi momenti vissuti con Corvino, ha quindi deciso di non uscire con Alessio Campoli.

Federico Nicotera ha portato in esterna Carola, con cui è scattato un altro bacio. I due hanno trascorso un'esterna particolarmente romantica davanti alla Fontana di Trevi a Roma. In effetti l’esterna in cui è scoppiato il secondo bacio è stata proprio questa. In studio, però, Federico ha deciso di ballare con Alice e questo suo gesto ha portato Carola uscire dallo studio. Per quanto riguarda Lavinia e Federico sembra le scelte siano ormai vicine e probabilmente avverranno prima della pausa natalizia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.