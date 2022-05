Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha deciso: il gesto romantico per Ida Platano (VIDEO)

Gossip TV

Riccardo Guarnieri accetta l’invito di Ida Platano dopo gli ultimi scontri a Uomini e Donne, facendo un gesto romantico per la sua ex fidanzata.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, osservando Riccardo Guarnieri sempre meno convinto della sua idea di non voler concederle un’altra occasione, Ida Platano ha finito con lo sbilanciarsi totalmente a proposito dei suoi sentimenti per l’ex fidanzato. Così, Riccardo ha deciso di rispondere senza più esitazioni con un gesto romantico e un invito a cena che tutti i fan del programma di Canale5 attendevano con ansia.

Uomini e Donne, Ida ha vinto: Riccardo la invita a cena!

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha acceso le speranze dei fan, sopratutto quando Ida Platano si è montata decisamente scossa e felice di poter vivere il suo ex fidanzato dopo ben due anni. La reazione della dama bresciana non è passata inosservata, sebbene lei si sia affrettata a spiegare di non essere più innamorata di Riccardo, pur esercitando lui ancora tutto il suo magnetismo. Una scusa a cui nessuno a creduto, sicuramente non Tina Cipollari che si è scagliata più volte contro Ida, accusandola di aver intrapreso la conoscenza di Marco solamente per distrarre tutti dal fatto che lei sia ancora innamorata persa di Riccardo, e per vendicarsi del fatto che il pugliese si è mostrato interessato a Gloria Nicoletti.

Dopo qualche settimana di stallo, nelle ultime puntate di Uomini e Donne è accaduto l’impensabile. Riccardo si è seduto davanti a Gloria, ammettendo di essere rimasto male per come è finita la loro conoscenza e di volerci riprovare, scontrandosi davanti ad un muro. Quando la romana ha scaricato Guarnieri senza troppi complimenti, ribadendo di essere interessata a conoscer Fabio e di non vuole tornare indietro, Riccardo si è improvvisamente lasciato andare in studio. Il cavaliere si è abbandonato ad una crisi di pianto tra le braccia di Ida, dopo aver ascoltato una canzone che gli ricorda la proposta di nozze fatta proprio alla dama bresciana, e così Platano ha preso coraggio e gli ha chiesto di ricominciare da zero.

Riccardo, tuttavia, si è improvvisamente irrigidito e ha negato di voler tornare a fare coppia con Ida, provocando la durissima reazione della dama che lo ha mandato a quel paese lasciando lo studio. Poco dopo, i cavalieri del Trono Over si sono trovati a dover affrontare la sfilata e, mentre Gemma Galgani ha fatto rivelazioni shock su Maurizio, Riccardo ha fatto un gesto molto romantico per Ida, regalandole un mazzo di rose e invitandola a cena. Cosa sarà successo tra i due lontano dalle telecamere? Lo scopriremo nelle nuove puntate di Uomini e Donne su Canale5.

