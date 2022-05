Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scoppia a piangere tra le braccia di Ida Platano (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo e Ida si commuovono riascoltando la canzone della proposta di nozze, Maria De Filippi senza parole.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri vuole spiegazioni da Gloria Nicoletti, certo che la dama stia uscendo con Fabio ma sia ancora interessata a lui. Scoppia una discussione tra Ida Platano e Riccardo, accusato di averle tolto il saluto da un giorno all'altro senza nessun motivo, lasciandola profondamente amareggiata. La tronista Veronica Rimondi esce in esterna e bacia Andrea, provocando l'ira di Matteo. Nel frattempo, Guarnieri lascia lo studio dopo aver ascoltato una canzone che gli ricorda la loro proposta di nozze.

Uomini e Donne, Riccardo in lacrime per Ida

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti dopo l’ultima registrazione. La dama romana sta frequentando Fabio, che si è mostrato sin troppo geloso dell’interesse che lei potrebbe continuare a nutrire per Riccardo, il quale sostiene che tra loro vi sia ancora un gioco di sguardi in studio. Gloria ha negato più volte di provare ancora interesse per Guarnieri, sebbene abbia comunque concesso al cavaliere l’opzione di prendersi un caffè insieme dopo che lui ha insistentemente chiesto di vedersi per parlare. Fabio si mostra decisamente infastidito dalle parole di Riccardo, che arriva anche a supporre che Gloria abbia intrapreso una conoscenza con il rivale solamente per fargliela pagare, dato che la dama continua a osservarlo. Gianni Sperti interviene ammettendo di vedere Gloria piuttosto convinta di non voler riaprire la porta a Riccardo, che invece sembra un uomo ferito che non sa accettare un due di picche e sta inventando sul conto della dama.

Armando Incarnato si intromette, accusando Gloria di aver mentito e di non essere mai stata interessata a Riccardo, mentre Gianni prende la parola facendo notare che sia Guarnieri che Incarnato sono rimasti scottati dalla romana, e dicono falsità. La dama scoppia in lacrime, ribadendo che non è vero che Riccardo non le interessava ma vuole chiudere e non parlarne mai. Maria De Filippi si schiera dalla parte di Gloria, accusando Riccardo di essere tornato dalla dama dopo essere rimasto solo mentre lui dichiara pubblicamente di essere interessato a lei. Ida Platano prende la parola, offesa dal fatto che Riccardo le abbia addirittura tolto il saluto, e il cavaliere ribadisce che non vuole prendere nuovi attacchi quando lei non lo difende mai. Ida continua ad attaccare il suo ex, spiegando che anche lui avrebbe potuto difenderla tante volte e non l’ha mai fatto, accusandolo poi di non sapere cosa vuole.

Si passa poi al trono classico con Veronica Rimondi, che durante il ballo in studio ha discusso a distanza con Matteo, dato che il corteggiatore ha preferito non avvicinarla per punirla del fatto di averlo lasciato in panchina. Veronica, infatti, è uscita con Andrea e, dopo una serie di confessioni importanti, è scattato un bacio appassionato. In studio Andrea dichiara di essere stata bene con la tronista e di avere per lei un interesse molto forte, sebbene sia terrorizzato dal fatto che la tronista non sia ancora sua. Nel frattempo, scopriamo che Riccardo ha avuto una crisi di pianto ed è uscito dallo studio, seguito a ruota da Ida. Il cavaliere, richiamato da Maria De Filippi, spiega di essersi commosso per una canzone che ha accompagnato la sua storia d'amore con Ida durante il periodo della proposta di matrimonio. I due ex fidanzati ballano stretti al centro dello studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.