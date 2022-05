Uomini e Donne, Gemma Galgani shock: ''Talmente eccitato da non riuscire a dormire''

Gossip TV

Nella nuova puntate di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani lancia pesanti accuse a Maurizio.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, i cavalieri del Trono Over si sfidano in una nuova sfilata, mostrando al pubblico la loro idea di sensualità. Mentre Alessandro Rausa viene premiato dalla classifica, Gemma Galgani discute ferocemente con Maurizio, chiudendo questa conoscenza che prometteva inizialmente piuttosto bene.

Uomini e Donne: Gemma Galgani chiude anche con Maurizio!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con la sfilata dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over sul tema della seduzione. Dopo la passerella di Armando Incarnato, che si lancia in un balletto sensuale, scoppia lo scandalo con Biagio Di Maro. Il partenopeo si è presentato in tenuta da lavoro, dichiarando che la donna che lo amerà dovrà essere affascinata dalle mozzarelle che per lui sono quotidianità. Armando attacca immediatamente Biagio, sottolineando che il collega ha voluto parlare di mozzarelle anche in questa occasione perché lui lavora in questo settore e sta sfruttando il programma per farsi pubblicità. Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le giustificazioni di Biagio, interviene ammonendo il partenopeo e ammettendo di aver compreso anche lei la sua intenzione di farsi pubblicità davanti le telecamere.

Dopo una sequela di sfilate più o meno sensuali, tra cui l'improvvisa dichiarazione romantica di Riccardo Guarnieri a Ida Platano con tanto di invito a cena, Alessandro Rausa si posiziona al primo posto nella classifica e vince la sfida per la gioia di tutti, che apprezzano moltissimo il cavaliere pugliese. Si passa poi a Gemma Galgani e Maurizio, che sono usciti insieme in esterna per poi continuare a frequentarsi per qualche giorno. La dama torinese confessa di non essere interessata, non avendo provato nulla per il cavaliere se non fastidio, quando lui ha provato a baciarla.

I due si lanciano accuse reciproche e Gemma accusa Maurizio di parlare a senso unico, non ascoltandola e facendo battute fuori luogo sul suo seno. Secondo Galgani, il cavaliere le avrebbe scritto di non essere riuscito a dormire poiché troppo eccitato al pensiero di un contatto tra loro, ma Maurizio prende prontante il cellulare e mostra i messaggi, smentendo la torinese che viene rimproverata anche dalla De Filippi. Ospiti in studio Nadia e Massimiliano, coppia innamoratissima del Trono Over.

