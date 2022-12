Uomini e Donne, redazione sotto accusa: ex volti del Trono Over ingiustamente allontanati?

Gossip TV

Pamela Barretta, Valentina Autiero, Aurora Tropea e gli altri esclusi da Uomini e Donne. La redazione sotto accusa.

Nel corso degli anni, alcuni storici volti del trono over hanno fatto ritorno a Uomini e Donne, ma non ha tutti è stata data la possibilità di cercare l’amore nel dating show di Canale 5 ancora una volta, nonostante le polemiche. La redazione del programma fa favoritismi? La sottile accusa di alcuni ex partecipanti.

Uomini e Donne, gli esclusi furiosi con la redazione? Il sospetto

Nello studio di Uomini e Donne, anno dopo anno, sono giunti tantissimi volti nuovi nel parterre maschile e in quello femminile del trono over, ma abbiamo assistito anche a numerosi ritorni. Nelle ultime stagioni, ad esempio, nel dating show di Canale 5 è tornato Riccardo Guarnieri, sebbene non avesse fatto proprio una bellissima figura dopo l’ultimo addio con Roberta Di Padua. Il cavaliere pugliese si è reso protagonista di una tormentata storia d’amore con Ida Platano, i cui strascichi sono durati sino a qualche settimana fa, quando lei ha lasciato lo studio in compagnia di Alessandro Vicinanza e si è finalmente detta innamorata di un altro.

Anche Roberta ha fatto ritorno a Uomini e Donne, chiamata in causa della rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, dopo aver trascorso una cena romantica con il pugliese nel suo albergo. Ultimo ma non ultimo Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over con le sue conoscenza evanescenti e le cene romantiche finite in tragedia. Nel corso delle ultime puntate, mentre Gemma Galgani smascherava Mario e le sue infinite menzogne, Maria De Filippi ha messo all’angolo Biagio che ha fatto una pessima figura in tv. Insomma, i ritorni a Uomini e Donne non sono sempre positivi e per questo alcuni fan si sono chiesti perché non si sia data occasione a tutti di tornare.

Pamela Barretta, ad esempio, è tornata ad essere ufficialmente single ed è ancora molto seguita dal pubblico del programma, che invade il suo profilo Instagram di complimenti e domande sulla sua assenza dal parterre. Pamela ha fatto intendere più volte di non essere in studio non per suo volere, così come è successo a Valentina Autiero ma anche ad Aurora Tropea, massacrata in puntata e mai più riapparsa nella trasmissione di Canale 5. La redazione di Uomini e Donne fa favoritismi lampanti? Certamente è giusto che a tornare nel programma siano i personaggi che possono alzare lo share e incuriosire, ma ciò non vuol dire che essi siano stati corretti nei confronti dello spirito del format o che vadano dimenticati tutti i loro peccati. Nel frattempo, il pubblico è in rivolta contro la decisione di non andare in onda e approfittare del ponte dell'Immacolata, essendo tutte le puntate registrate da tempo.

