Uomini e Donne fa ponte e i fan esplodo: ''È tutto registrato, perché non mandarlo in onda?''

Uomini e Donne, come ogni anno, si prende una pausa per il ponte dell’Immacolata ma il pubblico di Canale 5 non gradisce la decisione ed esplode la polemica.

Uomini e Donne si prende una pausa e torna in onda lunedì 12 dicembre 2022, approfittando del ponte dell’Immacolata. Secondo i fan del dating show di Canale 5, tuttavia, questa sarebbe una scelta assurda dato che tutte le puntate sono registrate da tempo e molti spettatori vorrebbero poter continuare a seguire le vicende dei protagonisti del trono over e del trono classico senza ulteriori attese.

Uomini e Donne non va in onda, il malcontento dei fan

Non è un mistero che Uomini e Donne segua un calendario tutto suo durante la programmazione annuale, approfittando spesso delle festività e dei ponti, come quello dell’Immacolata, per prendersi una pausa del piccolo schermo. Per questo motivo, il dating show di Canale 5 non andrà in onda oggi e tornerà invece lunedì 12 dicembre 2022 al consueto orario. Mentre si vocifera che oggi si terrà la registrazione della scelta di Federico Nicotera, attesa dalle fan del programma che hanno apprezzato il percorso del tronista romano nonostante l’iniziale titubanza dovuta al suo carattere intransigente, i telespettatori si lamentano con Maria De Filippi per la decisione di non andare in onda.

Del resto è vero che Uomini e Donne è un programma registrato, non in diretta, e molti fanno notare che non costerebbe nulla a nessuno mandare in onda le puntate anche durante le feste. “Ma il bello è che è tutto registrato da settimane, non gli costerebbe nulla mandarlo in onda anche nei festivi. Seguono le feste come le chiusure delle scuole… che sciocchezza”, scrive un’utente sulla pagina Instagram ufficiale del programma, seguita a ruota da chi fa notare che le persone sole a casa avrebbero piacere di seguire Uomini e Donne durante le feste.

Ma come ci siamo lasciati prima dell’Immacolata? Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Gemma Galgani ha smascherato l’inganno del cavaliere Mario, che ha confessato di frequentarla per visibilità non sapendo di essere ascoltato, per poi parlare malissimo della dama torinese ad Alessandro Rausa. Nel frattempo, Biagio Di Maro ha fatto una figuraccia con Silvia, quando Maria De Filippi lo ha accusato di voler semplicemente un rapporto fisico dalle donne che frequenta, e di non essere in grado di relazionarsi seriamente alle dame del parterre del trono over.

