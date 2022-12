Uomini e Donne, Gemma Galgani smaschera Mario e scoppia il caos (VIDEO)

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani è una furia contro il cavaliere Mario che, a causa di una telefonata non chiusa per errore, si è smascherato da solo. La dama torinese è stanca di essere presa in giro, mentre Silvia ha deciso di chiudere definitivamente con Biagio Di Maro.

Uomini e Donne, Gemma Galgani perde la pazienza!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con una spiazzante rivelazione. Gemma Galgani, sul piede di guerra, entra nello studio del dating show di Canale 5 per raccontare tutta la verità su Mario, il cavaliere che ha accettato di conoscerla con tanto entusiasmo. La dama torinese racconta che, dopo una serata trascorsa insieme nella hall dell’albergo di Mario e conclusa con un bacio passionale, ha chiamato il cavaliere mentre lui era in treno e lui, pensando che la telefonata si fosse conclusa, ha iniziato a parlare malissimo di Gemma ad Alessandro Rausa, in difficoltà perché l’uomo parlava di dinamiche televisive piuttosto che della dama.

Galgani ha sentito Mario parlare di lei come una donna pesante, che però andrebbe tenuta buona perché dà visibilità, tanto che si è vantato con Alessandro di essere arrivato da poco in studio e di essere già sempre al centro. Nonostante non vi siano scuse possibili, Mario si difende e ammette di aver capito di non provare nulla per Gemma ma nessuno gli crede, ritenendolo un gran bugiardo. Galgani è totalmente furiosa per essere stata presa in giro per l’ennesima volta, ma Mario non fa una piega e rimane ancorato al suo posto nel parterre maschile del trono over evitando di fare un mea culpa.

Si passa poi a Biagio di Maro e Silvia: i due si sono scontrati duramente dopo che il cavaliere partenopeo ci ha provato spudoratamente con Paola. Dopo aver visto un video che mostra la lite tra Biagio e Silvia dopo la puntata incriminata, quando Tina Cipollari ha insultato il cavaliere, quest’ultimo racconta di aver provato a chiarire con Silvia senza troppo successo pur avendo ripreso un contatto telefonico. La dama spiega di aver cercato di provocare Biagio ottenendo una reazione bel lontana da quella di un uomo realmente interessato.

