Uomini e Donne, nuovi gossip pungenti su Ida Platano: Maria De Filippi l’aspetta in studio?

Ida Platano si prepara a tornare a Uomini e Donne? Tante segnalazioni sull’ex dama del trono over, ecco la verità.

Ida Platano si prepara a tornare nello studio di Uomini e Donne? Da quando ha lasciato il programma di Maria De Filippi con Alessandro Vicinanza, la dama bresciana sembra essere la protagonista più richiesta e nelle ultime ore spuntano nuovi gossip sul suo possibile ritorno.

Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare nel programma?

Dopo anni di tira e molla con Riccardo Guarnieri, il cuore spezzato in più pezzi, un percorso di rinascita e consapevolezza che ha tardato a decollare proprio a causa del rapporto con l’ex, Ida Platano ha finalmente trovato la sua stabilità. La dama bresciana si è invaghita di Alessandro Vicinanza, cavaliere salernitano che non si è arreso davanti ai no di Ida e le ha dimostrato di tenere moltissimo al loro rapporto. La coppia ha lasciato insieme il programma di Maria De Filippi ma è rimasta al centro dell’attenzione mediatica, soprattuto al centro dei gossip degli haters che proprio non sopportano di vedere Ida felice e sul web fanno di tutto per enfatizzare il negativo.

Secondo molti, infatti, Ida starebbe con Alessandro solo ed esclusivamente perché lui è piuttosto benestante e le permettere di fare una bella vita, come dimostrano i tantissimi viaggi di coppia che fanno insieme, le cene in ristoranti di prima categoria e i regali di lusso che l’ex cavaliere elargisce. Ida si è sempre difesa, sottolineando di poter badare a sé stessa e alle proprie finanze senza l’aiuto di un uomo, e rigettando tutte le accuse al mittente. Nelle ultime ore, tuttavia, i fan di Uomini e Donne hanno notato che Ida e Alessandro non si fanno vedere insieme da qualche tempo e hanno insinuato che tra i due vi sia maretta.

Effettivamente, durante una delle ospitate della coppia in studio, fu proprio Platano a rivelare che il suo compagno soffre di dubbi e ansia sul loro rapporto, e che talvolta fa piccoli passi indietro per paura, che lei poi tenta sempre di placare. Sarà che questa volta Ida si sia stancata di colmare i vuoti di Alessandro? Così, si è diffuso il gossip che vorrebbe Ida di nuovo a Uomini e Donne entro Natale, nel parterre femminile del trono over al fianco dell’amica di sempre Gemma Galgani, che ha fatto un'inaspettata confessione su Giorgio Manetti. Gossip che, al momento, rimane del tutto teorico dato che anche se fosse tornata single, non è detto che la dama bresciana potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco nel dating show di Canale 5.

