Uomini e Donne, Gemma Galgani e l'inaspettata confessione su Giorgio Manetti: "Sempre sulle montagne russe con lui"

La dama torinese del trono over di Uomini e Donne ha raccontato di un momento vissuto con il suo grande amore del dating show, Giorgio Manetti. Ecco cosa ha rivelato!

Gemma Galgani è una delle protagoniste più note del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 targato Mediaset. Tra i grandi amori della dama torinese nel programma c'è stato Giorgio Manetti, con il quale ha avuto una lunga e complessa storia d'amore. Al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi ha raccontato di un momento molto importante vissuto con il cavaliere: il suo compleanno.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Con Giorgio era un giro sulle montagne russe"

Il racconto che Gemma ha esposto alla rivista di Uomini e Donne risale a diversi anni fa, quando la dama e il Gabbiano si frequentavano: nel parterre femminile era presente una rivale della dama, Gilda, che sosteneva che il cavaliere frequentasse Gemma solo per convenienza. Per la dama torinese era un periodo molto stressante, perché era sempre oggetto di critiche e polemiche, sebbene Giorgio non perdesse occasione di rassicurarla, per poi portare in esterna anche altre dame. Una situazione che le provocava non pochi dubbi sui sentimenti che li legavano:

"Un briciolo di lucidità mi tornava a fine puntata, quando lui organizzava le esterne con le altre signore che voleva conoscere e a me restava la triste incognita di come sarebbero andate a finire. Poi, però, scendevo alla stagione di Firenze: lo vedevo, passavo del tempo con lui e tutto il mio malessere svaniva in un attimo, mentre le mie perplessità si allontanavano come nubi all'orizzonte. [...] Insomma, mi sentivo sempre sulle montagne russe, ma il mio cuore non vacillava mai e aveva spazio solo per lui..."

La dama ha voluto condividere, nella rubrica Vita di Gemma, in cui racconta alcuni dei momenti più importanti della sua vita, di un momento importante vissuto durante la storia con Giorgio: i festeggiamenti per il suo compleanno. Un'occasione importante grazie alle quale avrebbe potuto mostrare al cavaliere e alle persone a lui vicine quanto tenesse a lui. In particolare, la dama torinese ha svelato che magnifico regalo ha ideato per il cavaliere:

"Volevo meravigliarlo con tutta me stessa, per cui mi sentivo di dover "guadagnare punti" con lui in qualsiasi modo. Spinta da questo, preso contatto co nuna grafica prestigiosa a cui commissionai un logo con le due G di Gems e George intrecciate, una con un diamante e una con un gabbiano stilizzato. Un capolavoro da togliere il fiato per raffinatezza ed eleganza! Spero che Giorgio l'abbia conservato."

Gemma ha rivelato che il momento della festa è stato per lei molto duro, perché se da un lato c'era la presenza di Giorgio a confortarla, dall'altro avveritva gli sguardi di rimprovero e di disapprovazione, inoltre, il cavaliere non era molto trasparente nei suoi sentimenti:

"Il suo motto day by day in quel momento mi pesava come un enorme macigno ed il terrore del distacco era insormontabile..."

