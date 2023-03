Uomini e Donne, lo sfogo di Ida Platano contro chi l'accusa di essere una pessima madre: "Siete persone malate!"

Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne, Ida Platano ha voluto rispondere alle accuse degli haters sull'essere una pessima madre. Ecco cosa ha detto.

L'ex volto di Uomini e Donne, la dama del trono over Ida Platano si è lasciata andare a uno sfogo sui social nel quale denunciava gli haters che si sono scagliati contro di lei, accusandola di essere una pessima madre.

Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga contro gli haters: "Mi fate orrore"

Dopo aver lasciato il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Ida Platano sembra più felice che mai con il nuovo compagno, Alessandro Vicinanza, cavaliere del parterre con cui ha fatto la sua uscita. Dopo la fine della tormentata storia con Riccardo Guarnieri, la dama ha finalmente ritrovato la sua serenità e non perde occasione per condividere con i suoi fan la sua nuova quotidianità, i viaggi, i weekend romantici e tutta la bellezza della sua nuova storia d'amore.

Tuttavia, questa volta, Ida Platano si è sfogata sui social, pubblicando diverse storie nelle quali rispondeva a un orribile commento che un'utente, anch'ella madre, le avrebbe rivolto, definendola una pessima madre, incapace di pensare al bene del bambino. A queste accuse, Ida ha deciso di rispondere con un lungo commento, stanca di questo odio gratuito:

"Non ne posso più. Vi ho sempre detto di dirmi la qualunque, fate veramente schifo quando parlate di mio figlio. Ma che cavolo volete da me? Cosa volete? Cosa vi interessa della mia vita? Allora, vedete quello che posto, quello che vedete, lo faccio. Non parlo per tutti, ovviamente, parlo per quella gente di me*** che esiste, vergognosi. Mi fate orrore! Siete uno schifo. Non si possono leggere queste cose. non mi toccate mio figlio, non la fate franca. Veramente. Fate schifo, come vi permettete? Come?"

'ex volto di Uomini e Donne ha proseguito lo sfogo, dichiarando che si sentiva indignata per queste parole, perché non riusciva a credere alla cattiveria che c'è in giro: "Siete persone malate, frustrate, guardate ne potrei dire a valanghe. Vi ripeto: tutto mi potete dire, ma a mio figlio no!".

