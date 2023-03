Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "Ecco cosa accade di notte”

Gossip TV

La coppia, nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata al settimanale dedicato al programma.

A fine novembre, abbiamo visto il romantico ballo in cui, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, scrivevano il primo capitolo della love story nata nel trono over di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "La nostra storia va benissimo"

La parrucchiera siciliana e il flower designer salernitano hanno commosso tutti e hanno cominciato a viversi lontano dalle telecamere. Ora, a circa cento giorni dalla prima sera fuori dal programma, la storia procede benissimo. A dispetto delle malelingue, che avevano mal interpretato una Storia di Ida Platano che parlava di delusioni ma - ci tiene a precisare - non era riferito al suo fidanzato, piano piano Ida e Alessandro si stanno conoscendo meglio ma soprattutto stanno condividendo momenti di lavoro, di svago, di benessere, come la recente fuga romantica a Bormio tra specialità culinarie e rilassanti bagni in acqua calda in mezzo alla neve.

Al settimanale dedicato al programma, la coppia ha raccontato la loro quotidianità, e come sta procedendo la loro storia d'amore

"La nostra storia va benissimo, ma io parlo per me (ride), ha dichiarato Ida "No, scherzo...vedo che anche Ale sta bene. Viene lui più spesso in questo periodo, ma non perché io non possa o voglia spostarmi.

"Siamo stati un paio di giorni, ci siamo rilassati molto tra neve e piscine calde. Ci siamo dedicati al nostro benessere. Abbiamo anche mangiato alla grande, come si mangia in Valtellina (ride). È stato un bel weekend" ha proseguito Alessandro che ha aggiunto:" In questo periodo preferisco raggiungerla io, sono meno impegnato e mi è piu facile!"

Quando incontrano le persone per strada che li riconosco, ricevono sempre tanti complimenti:

"Ci dicono che siamo belli, dicono che ho fatto bene a scegliere lui come lui ha fatto bene a scegliehe me (sorride). Molti ci seguono e sono entusiasti, ci considerano come persone che conoscono, parenti o amici", ha dichiarato l'ex dama siciliana.

"Andiamo a cena i posti che sceglie Alessandro, io mangio tutto quindi mi adatto, Dal panino alla pizzeria fino al ristorante" ha proseguito Ida "A volte beviamo una cos dopo cena, altre torniamo subito a casa"

"Amiamo la cucina di pesce.Siamo nati entrambi in posti di mare... Palermo e Salerno, che fanno anche rima. Ci piacciono", ha aggiunto Alessandro

La coppia ha poi rivelato un dettaglio più intimo della loro vita di coppia:

"Alessandro quando dorme si allarga un po' nel letto, d'altronde era abituato a stare da solo racconta Ida, ama con lui dormo benissimo. Lui prende tutto il letto (ride), si allarga un po'. Non si muove, parla ogni tanto ma dice che lo faccio anche io. Non ha assolutamente il sonno leggero, quando dorme dorme. Anzi, tocca il letto e due minuti dopo dorme"

"Si dorme bene ma parla nel sonno... un pochino, sì!" ha risposto Vicinanza.

Per quanto riguarda il post della Platano che ha subito generato il gossip di una possibile crisi tra loro, l'ex dama ha precisato: "Non era rivolto ad Ale ma a qualcun altro. Non voglio dire chi. Preciso anche che la mia vita non è fatta solo da Alessandro, ci sono tante altre persone. Posto quello che mi va e non devo giustificarmi, ma dico solo che quella frase era diretta ad altri"

