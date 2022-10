Uomini e Donne, la nuova dama Paola Ruocco contro Gemma Galgani: ''La donna più insicura dello studio''

Gossip TV

La dama Paola Ruocco si scaglia contro Gemma Galgani, dopo le ultime puntate di Uomini e Donne che le hanno viste rivali.

Paola Ruocco è un volto nuovo nel parterre femminile del Trono Over. La bella e distinta dama, ironicamente chiamata Melania Trump da Tina Cipollari per la somiglianza con la moglie dell’ex politico, ha intrapreso la conoscenza di Roberto per poi tirarsi indietro, non prima di aver discusso animatamente con Gemma Galgani per il cavaliere. Ecco cosa ha raccontato la dama.

Uomini e Donne, Paola nuova rivale di Gemma Galgani?

Gemma Galgani è tornata nello studio di Uomini e Donne con l’intenzione di trovare il proprio principe azzurro e lasciare per sempre il programma con l’amore della sua vita. La dama torinese, tuttavia, ha avuto difficoltà sin dai primissimi giorni quando nel parterre femminile del Trono Over è spuntato il volto di Paola Ruocco, ed entrambe si sono mostrate interessate a Roberto.

Il cavaliere romano non disdegna la compagnia femminile e, sebbene certo di essere interessato a Gemma per la quale arriva a scrivere anche uno stornello in romano, nel corso dell’ultima puntata dove Ida ha accettato di uscire a cena con Alessandro, avrebbe voluto conoscere anche Paola. Tra un ballo e l’altro, le due dame si sono affrontate salvo poi scoprire che Paola ha intenzione di mollare il cavaliere e non proseguire la conoscenza. Al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la dama di Aprilia ha commentato:

“Per quello che ho visto, Gemma è la donna più insicura dello studio”.

Paola, inoltre ha ammesso di aver concluso la conoscenza con Roberto reputandolo un uomo poco sicuro, mentre lei vorrebbe qualcuno al suo fianco che la scelga e faccia di tutto per lei. Mentre la nuova dama dell’Over fa strage su Twitter, dove tutti la indicano già come la nuova rivale di Gemma, Tina Cipollari lancia saette a Federica Aversano.

