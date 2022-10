Uomini e Donne, Roberta Di Padua incredula: Ida accetta di uscire a cena con Alessandro

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, continua il triangolo tra Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano viene messa alle strette da Claudio e dagli opinionisti e accetta di uscire a cena con Alessandro Vicinanza. Mentre Roberta Di Padua è agghiacciata dalla situazione, Gemma Galgani riceve una lettera da Roberto ma non può ancora cantare vittoria.

Uomini e Donne, Ida Platano accetta l’invito di Alessandro

Dopo aver confessato a Ida Platano di essere ancora innamorato di lei, Alessandro Vicinanza riceve una bella sorpresa. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, infatti, il cavaliere partenopea scopre che la dama di Brescia vuole uscire con lui a cena. Nel frattempo, Roberta Di Padua è furiosa per essere stata presa in giro da Alessandro, e racconta che fino a poche ore prima era lui a dirle che la sua gelosia nei confronti di Ida era totalmente infondata, per poi dichiararsi per la rivale.

Si passa poi ad altri protagonisti del Trono Over, ovvero quattro donne - compresa un’incredula Gemma Galgani - che hanno iniziato a conoscere Roberto. La dama torinese, sebbene sconvolta di avere a che fare con tanta competizione femminile, ha portato un regalo al cavaliere e ha poi attaccato Paola accusandola di aver cercato di screditarla. Roberto ha scritto una lettera a Gemma contente uno stornello romano, confermando poi di voler proseguire la conoscenza con la torinese ma anche con altre donne. In studio nessuno crede al fatto che Roberto sia realmente interessato a Gemma ma il cavaliere dichiara di trovarla interessante da tutti i punti di vista, fisico e caratteriale.

Nonostante ciò, il cavaliere romano non ha intenzione di andare oltre intimamente finché non capirà che la donna che ha davanti è importante per lui. La dichiarazione fa scalpore perché secondo Tina Cipollari questa è una giustificazione per non sbilanciarsi con Gemma, dato che l’aspetto intimo è importante per la conoscenza: la dama torinese, tuttavia, non teme nulla e balla con Roberto al centro dello studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.