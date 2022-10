Uomini e Donne, Tina Cipollari non risparmia Federica Aversano: ''Non mi convince, non le piace nessun corteggiatore''

Gossip TV

Tina Cipollari, da anni opinionista di Uomini e Donne, non vede di buon occhio la nuova tronista Federica Aversano, ecco perché.

Tina Cipollari è uno dei volti iconici di Uomini e Donne, opinionista verace che non ha paura di esprimere la propria opinione. La romana, intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, svela cosa pensa della tronista Federica Aversano poi spara a zero su alcuni volti del Trono Over.

Uomini e Donne, Tina Cipollari boccia Federica Aversano

Da quando è diventata opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha regalato al pubblico di Canale 5 diversi momenti iconici come la secchiata d’acqua a Gemma Galgani, la sfilata in stile cowgirl e le ultime discussioni feroci con Pinuccia. Insomma, Tina è una donna che non teme di dire ciò che pensa, un’opinionista perfetta per un programma come il dating show di Maria De Filippi, e da poco anche scrittrice grazie al debutto del suo libro “Piume di struzzo: storia di una donna”. Intervistata dal settimanale ufficiale del programma, Cipollari ha ammesso di non essere convinta dalla presenza di Federica Aversano sul trono.

“Faccio prima a dirle che di lei non mi convince proprio niente. Non mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori. Mi sembra una ragazza alla ricerca dell’uomo impossibile. Non sa nemmeno quello che vuole veramente, io penso che a lei non piaccia nessuno dei ragazzi che sono lì, farebbe prima ad eliminarli tuti e ricominciare da capo. Se continua con questo atteggiamento resterà con un pugno di mosche in mano”.

Mentre Federica riceve una batosta da uno dei suoi corteggiatori, Tina assicura che preferirebbe farsi suora di clausura piuttosto che condividere un aperitivo con Fabio Nova o Armando Incarnato - che proprio non sopporta - per poi confidare che tra le dame più chiacchierate del Trono Over uscirebbe proprio con Gemma Galgani. Cipollari, inoltre, ha spiegato perché molti volti del programma non trovano l’amore e continuano a presentarsi, anno dopo anno, insinuando che alcuni dei partecipanti sono in cerca di visibilità o hanno pretese decisamente troppo alte.

