Uomini e Donne, Jessica sta frequentando un ex corteggiatore del programma? Spunta una foto su di loro!

Jessica, dama del trono over di questa edizione di Uomini e Donne, sarebbe stata paparazzata insieme a un noto ex corteggiatore. Ecco di chi si tratta!

In questa edizione del trono over di Uomini e Donne sono arrivati diversi nuovi personaggi che non hanno mancato di far parlare di sé. Tra loro, anche Jessica Pittari, dama del trono over inizialmente scesa per Mario Verona, ma poi richiamata da Marcello Messina. Nelle scorse ore si è diffuso un rumor su una sua frequentazione con un noto ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi in onda su Canale5.

Uomini e Donne, Jessica pizzicata con un altro ex corteggiatore del programma?

La corteggiatrice di Mario Verona era stata richiamata da Marcello Messina: il cavaliere, nonostante ci fosse una certa differenza d'età con la dama, aveva chiesto di poterla incontrare e conoscere. Benché sorpresa, Jessica aveva accettato, ma la frequentazione non era finita nel migliore dei modi. La dama, infatti, si era lamentata in studio dell'eccessiva possessività del cavaliere. Marcello, a sua volta, si era dichiarato invaghito di Jessica e non aveva nascosto il fastidio a vederla ballare e interagire con altri cavalieri del parterre.

Dopo un acceso confronto in studio, durante il quale Marcello aveva anche minacciato di andarsene dal programma, la loro conoscenza si era chiusa e Jessica aveva iniziato a conoscere Diego. La dama si era anche dichiarata amica di Cristiano Lo Zupone, anche se il cavaliere avrebbe lasciato intendere che era interessato a qualcosa di più di un'amicizia.

Le ultime notizie su Jessica la vedevano impegnata nella conoscenza con Diego, ma nelle scorse ore è spuntato un rumors su di lei, con tanto di fotografia, e sulla sua frequentazione con un ex corteggiatore del programma.

Uomini e Donne, arriva una segnalazione su Jessica del trono over!

Di recente, la dama del trono over è stata paparazzata insieme a Sammy Hassan,ex corteggiatore e scelta di Giovanna Abate nel 2020. La relazione tra i due era durata solo qualche settimana, dopo la fine del programma di Maria De Filippi.

A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una segnalazione ricevuta da un utente. L'utente in questione avrebbe beccato Jessica insieme a Sammy in un locale a Torino:

"Jessica di Marcello di Uomini e Donne con Sammy Hassan a Torino, ex scelta di Giovanna Abate"

Solo un'amicizia o un vero e proprio flirt? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per saperlo!

