Uomini e Donne: Chi è Jessica Pittari? Età, Instagram, Marcello Messina. Tutto sulla Dama del Trono Over

Conosciamo meglio una delle dame del Trono Over più in vista di questa edizione di Uomini e Donne, Jessica Pittari!

Uomini e Donne: Ecco chi è Jessica Pittari

Jessica è una delle nuove dame del parterre femminile del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Jessica Pittari, questo il suo cognome, ha 32 anni, è di Barau, in Brasile, ma vive a Cuneo, capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte, ed è una fisioterapista. Inoltre, grazie ai suoi social sappiamo che ha frequentato sia l'Istituto Magistrale che l'Università Europea a Madrid, in Spagna, e che ha un figlio di 11 anni.

Il suo profilo Instragram ufficiale, @jessica_pittarii, al momento è privato e conta circa 500 follower. Sulla sua bio non c'è scritto nulla, e nell'immagine profilo lei è ritratta da lontano, a bordo piscina, in costume, sfoggiando un fisico mozzafiato.

All'interno di Uomini e Donne, Jessica ha fatto la sua prima apparizione quando è scesa insieme ad Ilenia per proporsi come corteggiatrice del cavaliere Mario; quest'ultimo però ha preferito e quindi tenuto l'altra. Tuttavia, Marcello ha poi chiesto alla redazione di farla chiamare, perché molto interessato a conoscerla; lei ha accettato, svelando qualche altro aspetto della sua vita e del suo carattere:

Mi fa sicuramente piacere, Per me la differenza di età non è un problema. L'ultima frequentazione è stata con un uomo molto più grande di me. Solitamente i miei coetanei non vanno molto d'accordo con il mio carattere, perché sono molto decisa.

I due sono usciti insieme, e c'è stato più di un bacio. Al momento la loro conoscenza sembra procedere al meglio.

