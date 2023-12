Uomini e Donne, Ida Platano si espone su Mario e David. E su Alessandro rivela: "Mi ha lasciata e ora..." [VIDEO]

Gossip TV

La tronista di Uomini e Donne Ida Platano ha rivelato qualche dettaglio sulla conoscenza con David e Mario. E poi svela cosa pensa delle ultime parole del suo ex Alessandro, in puntata.

Intervistata per i contenuti speciali di Witty Originals, la tronista di Uomini e Donne, Ida Platano, ha svelato cosa ne pensa dei suoi corteggiatori, Mario e David, e quali sentimenti ha scatenato dentro di lei la presenza del suo ex Alessandro Vicinanza nello studio del dating show Mediaset di Canale5.

Uomini e Donne, Ida si espone su Mario e David. E di Alessandro dice...

Quando è stata annunciata da Maria De Filippi in studio come nuova tronista del trono classico, Ida si è presentata annunciando che la sua storia con Alessandro era terminata dopo che per la quarta e ultima volta lui l'aveva lasciata. Nel corso di altre puntata, anche in seguito ai litigi con Roberta Di Padua, Ida aveva rivelato diversi retroscena sulla fine della sua relazione e l'ex dama sembrava davvero pronta a voltare pagina, tanto che aveva selezionato ben 2 corteggiatori per il suo percorso: Mario e David, diversissimi per età e vissuto, ma che erano stati entrambi capaci di catturarne l'interesse.

L'ingresso in trasmissione di Alessandro Vicinanza aveva portato il cavaliere e la tronista a discutere violentemente in più di un'occasione, perché le parole del salernitano non combaciavano con la versione di Platano e quest'ultima non ha saputo nascondere la sua delusione nel sentire l'ex raccontare diverse bugie sulla fine del loro rapporto.

Le accese discussioni tra i due stavano spingendo via anche uno dei corteggiatori di Ida: Mario, infatti, aveva rivelato che sentire questa forte passione nei loro litigi l'aveva quasi portato ad andare via dal programma, perché forse Ida non era ancora pronta. Tuttavia, la tronista l'aveva rassicurato che aveva deciso di mettersi in gioco perché oramai la storia con Alessandro era del tutto conclusa e non voleva che lui andasse via. Così, rassicurato, il corteggiatore aveva avuto una seconda esterna con Ida e la dama ha rivelato cosa pensa sia di lui sia di David:

"Con Mario è stata una bella chiacchierata, sono stata tranquilla. Anche lui mi è parso tranquillo, non ha avuto problemi dal raccontarmi della sua vita. Per quanto riguarda David, ho visto delle cose diverse dalla prima esterna. Sono solo due esterne ed è ovvio che solo dopo del tempo capirò i caratteri di ognuno, i modi di fare..."

Su Alessandro Vicinanza, che dopo aver visto le esterne aveva commentato che era strano per lui vedere Ida mettersi in gioco, la tronista è stata lapidaria:

"Mi lascia per 4 volte, poi definitivamente a ottobre. Questo intervento mi è sembrato strano, perché mi è sembrato sedotto e abbandonato...Non è che ho capito molto, sono sincera"

