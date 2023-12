Uomini e Donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza: volano stracci con Ida Platano in studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il ritorno di Alessandro Vicinanza provoca un acceso scontro con la sua ex Ida Platano. Ecco cosa è successo!

Oggi, a Uomini e Donne, si parte dal trono over con Marco Antonio ed Emanuela, tra cui sembra essere tornata la pace. Come annunciato, Alessandro Vicinanza ritorna nel programma. Tra lui e la tronista volano stracci e i due se ne dicono di tutti i colori.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio fanno pace!

La conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, ha iniziato la puntata stuzzicando Tina Cipollari, per invitarla a ballare una bachata con David, il corteggiatore di Ida. Si passa poi a Marco Antonio e Roberta Di Padua: in un video post puntata, il cavaliere ed Emanuela hanno ricominciato a discutere sulla decisione del cavaliere di uscire con un'altra dama di fronte ai dubbi di Emanuela. In un secondo video, invece, Roberta era in lacrime e ha rinfacciato a Marco Antonio di non averla minimamente difesa dagli attacchi ricevuti in puntata. Anche contro Ida, la dama ha ammesso di essere dispiaciuta per quello che si sono dette e che è stanca di sentirsi dire sempre che si intromette nelle coppie già esistenti.

Al suo ingresso in studio, la dama ammette che vuole chiudere con il cavaliere e anche Marco Antonio si dice d'accordo perché ha capito che è nato qualcosa con Emanuela. Mentre Roberta si alza, Emanuela chiede spiegazioni al cavaliere e lui le dice che ha compreso che ha sbagliato e vuole andare al suo passo e lascia la decisione a lei. La dama, tuttavia, rivela che se prima aveva dubbi, ora ne ha anche di più e che non sa come reagire. Le sue parole scatenano Tina Cipollari che dice che non ha senso questo suo modo di fare, visto che ieri stava male. Di fronte alla discussione, però, Marco Antonio si alza e va incontro alla dama per abbracciarla, stringendola a sé con occhi lucidi e poi ballano insieme.

Questo riavvicinamento dà da pensare a Gianni e con l'opinionista la dama inizia una discussione, perché Gianni è convinto che debbano uscire visto che si sono riappacificati, però, Emanuela non è ancora convinta e vorrebbe avere un po' di tempo per cercare di superare questo tradimento che sente di aver provato. Anche Ida le dà ragione, mentre altri personaggi del trono over la incoraggiano a uscire dal programma Mediaset, perché i dubbi che ha dentro li può avere anche fuori. Anche Barbara dice che poco tempo fa Emanuela non era convinta di lui, ma la dama dice che si sta innamorando del cavaliere.

Uomini e Donne, il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza provoca una lite furiosa con Ida Platano

Come avevano annunciato le Anticipazioni, Maria annuncia che Alessandro Vicinanza ha deciso di rimettersi in gioco ed è tornato nel programma, così lo fa entrare in studio. Il cavaliere viene interrogato dalla conduttrice in merito all'intervista rilasciata a Fanpage.it e conferma che non ha mai tradito Ida e che ha deciso di rimettersi in gioco, ma non come corteggiatore della sua ex fidanzata. Tuttavia, quando il cavaliere dice che ha chiuso con lei solo una volta, la tronista ribatte che non è così e i due iniziano a litigare! I due ex si rinfacciano tutto: dalle litigate, dai problemi e dalle differenze delle loro aspettative di vita e di progetti.

La tronista, di fronte alle continue bugie di Alessandro, chiede di prendere il telefono perché non è possibile che lui continui a mentire, con Vicinanza che la accusa di essere, invece, una bugiarda patologica. La tensione tra i due è tale che persino Maria De Filippi chiede se riusciranno a stare insieme nello stesso programma e Vicinanza commenta che non vuole togliersi la possibilità di conoscere altre donne solo perché c'è lei in trasmissione. Poi, il cavaliere ammette che vorrebbe riprendere una situazione lasciata in sospeso: quella con Roberta Di Padua. La tronista però le rivela che il cavaliere ne ha dette di tutti i colori su di lei e che quando guardavano le puntate del dating show in cui c'era Ermes, Alessandro commentava che Roberta si meritava un grande amore, lasciando allibiti tutti. Alla fine, Maria chiede ancora una volta se si comporteranno bene e il cavaliere promette che non dirà più nulla e poi dichiara di aver trovato bellissime Asmaa e TIziana e alla fine chiede a Roberta di ballare con lui.

