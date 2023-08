Uomini e Donne, Ida Platano ritorna in trasmissione in un nuovo ruolo? Ecco le sue parole!

Gossip TV

Sembra che la dama del trono over di Uomini e Donne Ida Platano farà ritorno nel programma in un nuovo ruolo! Ecco cosa ha dichiarato!

Questa settimana ci saranno le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e, tra le ultime novità, sembra che una nota dama del trono over farà ritorno in trasmissione in un nuovo ruolo: stiamo parlando di Ida Platano!

Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare in trasmissione in un nuovo ruolo?

La dama, infatti, ha lasciato il programma lo scorso autunno, decidendo di uscire dalla trasmissione con il compagno Alessandro Vicinanza e vivere la loro storia fuori dagli studi di Canale5. Una decisione che aveva sorpreso molto i fan di Uomini e Donne, soprattutto, perché Ida sembrava ancora essere molto legata al suo ex storico, il cavaliere Riccardo Guarnieri. Tuttavia, l'affetto di Alessandro ha guarito le ferite del suo cuore e la dama ha deciso che era giunto il momento di darsi una seconda possibilità lontano dalle telecamere. Da allora, i due hanno vissuto la loro storia tra viaggi romantici, dichiarazioni e cercando di conciliare le vite di entrambi pur essendo geograficamente lontani (Salerno uno, Brescia l'altra), dividendosi anche tra gli impegni lavorativi e famigliari.

E, nonostante diverse malelingue li dessero già per spacciati, la loro relazione continua a fiorire giorno dopo giorno, più solida che mai. La coppia è anche tornata negli studi di Uomini e Donne, per rispondere ad alcune accuse che Guarnieri aveva mosso nei loro confronti, attraverso un'intervista rilasciata sul settimanale ufficiale della trasmissione. Anche in quella occasione, Ida e Alessandro si erano dimostrati uniti e coesi, mostrando al pubblico che la loro storia era fondata su basi solide e sull'amore. Le ultime news sulla prossima stagione del dating show facevano presagire un nuovo ritorno della coppia, ma forse, dovremo aspettarci molto di più. Inizialmente, si era parlato di un ruolo da opinionista per Ida Platano e quello che sembrava essere solto un rumor, potrebbe, invece, avere un fondo di verità.

A lanciare un indizio importante è stata la dama bresciana: nelle sue stories su Instagram, infatti, Ida, sorridendo, ha voluto raccontare ai suoi followers di una strana sensazione vissuta quando si era svegliata:

"Buongiorno, mi sono svegliata credendo che oggi fosse giovedì! Bah, che cosa strana. Chissà perché proprio giovedì, forse giovedì capiterà qualcosa? Boh, chissà...Niente, ora vado, che devo fare due, tre cose e poi..."

Il riferimento a giovedì, 24 agosto, non è sfuggito ai fan più attenti: questa data, infatti, è molto importante perché stando alle ultime informazioni diffuse dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne avverranno probabilmente proprio nei giorni di giovedì 24 e venerdì 25 agosto! Inoltre, la storia precedente a quella in cui la dama bresciana dichiarava che giovedì sarebbe successo qualcosa conteneva lo spot lanciato in questi giorni da Canale5 per annunciare il ritorno della trasmissione nel pomeriggio della rete! Che sia, dunque, un segno che Ida tornerà in trasmissione, anche solo come ospite? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per avere la conferma definitiva!

