Uomini e Donne, anticipate le date delle registrazioni del dating show: ecco quando ci saranno!

Sembra che le nuove registrazioni del dating show di Uomini e Donne siano state anticipate! Ecco cosa sappiamo!

Sembra che i fan di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, potranno scoprire prima di quanto pensano chi saranno i nuovi tronisti del programma e quali dame e cavalieri torneranno nella trasmissione. Ecco svelato il perché!

Uomini e Donne, anticipate le date delle registrazioni: ecco quando ci saranno!

Le ultime indiscrezioni svelano che le date delle registrazioni di Uomini e Donne saranno anticipate: a riportare il rumor è il giornalista Lorenzo Pugnaloni, il quale nelle sue stories su Instagram ha pubblicato un interessante aggiornamento su quando verranno registrate le prime puntate della nuova stagione televisiva del dating show condotto da Maria De Filippi. Le prime date confermate parlavano di fine agosto, precisamente i giorni 30-31 agosto, mentre, ora, sembra che le prime registrazioni avverranno molto prima.

Il programma riprenderà la sua corsa l'11 settembre, in concomitanza con molti dei programmi del palinsesto di Canale5, perciò, non potremo vedere le nuove puntate prima di allora. Ma, come è accaduto in diverse occasioni, le registrazioni permettevano di scoprire alcuni dettagli interessanti sugli sviluppi delle storie dei personaggi e su come si sarebbero evoluti determinati rapporti, arrivando a costituire delle vere e proprie anticipazioni del dating show.

Al momento non è ancora chiaro chi saranno i prossimi tronisti della trasmissione, mentre è confermato il ritorno di gran parte del parterre maschile e femminile del trono over, con l'esclusione di alcuni nomi, come Paola Ruocco, che ha concluso di recente una relazione con un cavaliere conosciuto nel programma. Confermati anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari - per la quale si vocifera sia in arrivo anche la conduzione di un programma tutto suo -. E, dunque, quando ci saranno le nuove registrazioni di Uomini e Donne? Ecco cosa scrive Lorenzo Pugnaloni:

"Anticipate le date delle registrazioni di U&D alla prossima settimana! Molto probabilmente saranno o il 24 e 25 o il 25 e 26, vi terrò aggiornati!"

