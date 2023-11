Uomini e Donne, Ida Platano rifiuta la tregua con Roberta Di Padua: "Non dimentico nulla" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Roberta Di Padua non hanno voluto saperne di fare pace. Ecco cosa è successo!

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Barbara De Santi continua a insistere con Marco Viola, perché non riesce ad accettare che il cavaliere non voglia conoscerla. Tentativo di pace fallito tra Ida Platano e Roberta Di Padua, per poi passare a Gabriella ed Eduardo, la cui affinità sembra già a buon punto, ma provoca una reazione in Silvio Venturato. Un altro segmento della puntata è dedicato a Marco Antonio ed Emanuela e alle loro incomprensioni. Anche il trono classico di Cristian Forti non è poi così solido...

Uomini e Donne, Ida Platano rifiuta la pace con Roberta Di Padua: "Non dimentico nulla"

Nonostante anche la conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, intervenga e cerchi di farle comprendere che il cavaliere non è interessato e gliel'ha anche detto più volte, Barbara non sembra farsene una ragione. Il focus dal trono over si sposta leggermente su Ida e Roberta: la seconda chiede alla tronista di poter mettere una pietra sopra e di dimenticare il passato, ma purtroppo Platano sembra davvero inflessibile: il fastidio che ha sempre provato per la dama non è cambiato e i torti del passato non si possono lasciare alle spalle. Gianni Sperti invoca una tregua tra le due donne, dicendo che nel corso degli anni le persone cambiano e sarebbe bello vederle riappacificarsi, ma sembra che, almeno per il momento, Ida non ha intenzione di fare alcun passo verso la Di Padua.

Ancora spazio al trono over con Gabriella ed Eduardo: il cavaliere napoletano e la dama sono usciti a cena insieme e dal racconto - logorroico - del cavaliere sembra che tutto proceda alla grande. Gabriella conferma che si sono anche baciati e che Eduardo è molto divertente e passionale con lei. Maria chiede a Silvio come si sente a vedere l'ex sua corteggiatrice così presa da un altro cavaliere e il Venturato ammette che lo trova insolito, ma che Gabriella è una donna molto piacevole. La dama si infervora per l'intervento e continua a sottolineare che con Silvio lei non ha mai avuto affinità intellettiva o altro, ma solo fisico.

Prima che la situazione degeneri, Eduardo interviene e spiega che a lui non piace pensare al passato e vuole concentrarsi solo sulla dama. Il cavaliere racconta un piccolo aneddoto su ciò che è successo questa mattina, dopo essere andato a prendere un caffè in camera di Gabriella, era rimasto chiuso fuori dalla sua camera in pigiama. L'accenno al pigiama provoca di nuovo la reazione di Silvio, che commenta che lui non sarebbe andato in pigiama e che dorme...nudo! Al di là delle incursioni di Silvio, la coppia decide di continuare a conoscersi. Si passa a Ida del trono over e Mario: i due hanno iniziato a frequentarsi, ma hanno scoperto di essersi già conosciuti più di 30 anni fa. La dama svela che Mario è stato un amico del suo ex marito e che lo aveva incontrato la prima volta quando era fidanzata. Ida rivela anche che si sono scambiati un bacio a stampo e che hanno intenzione di continuare la loro frequentazione.

Dopo un ballo, si torna a parlare di Marco Antonio ed Emanuela: la conduttrice svela che dietro le quinte tutta la redazione sta dibattendo su chi abbia ragione e confessa che, visto che il cavaliere è più avanti nei suoi sentimenti, allora, deve fare un passo indietro e non pretendere di dare a lei delle responsabilità se non sente ancora le stesse cose e che, forse, deve darle modo di non allontanarsi o avere paura della loro storia. Inizia una discussione tra i due ragazzi, che porta Emanuela ad ammettere che sentira moltissimo la sua mancanza, ma che comunque si sente un po' oppressa. Alla fine, i due non riescono del tutto a chiarirsi.

Si passa Cristian Forti e al suo trono, sempre più disastrato: il tronista è corso a riprendersi Valentina, con cui ha avuto un forte confronto in esterna. Il tronista corre a prendere anche Virginia, ma la ragazza non sembra molto convinta di voler tornare e anche in studio svela che aveva deciso di non tornare a corteggiarlo, perché lui non si sta comportando bene. Cristian vorrebbe ballare con lei, ma la ragazza rifiuta e torna a sedersi sulle scalinate. In tutto questo c'è Valeria che, per l'ennesima volta, si vede mettere in disparte. Infine, ancora per il trono classico, Maria chiede ai corteggiatori di Ida Platano chi di loro vuole restare a corteggiare la dama: Andrea accetta, ma gli altri ragazzi si eliminano tutti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne