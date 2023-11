Uomini e Donne, Ida Platano e Armando Incarnato: il ritorno in pompa magna nel programma [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, due colpi di scena: l'arrivo della nuova tronista Ida Platano e il ritorno di Armando Incarnato! Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un vero colpo di scena, a lungo atteso dai fan del dating show di Canale5: l'ingresso come nuova tronista di Ida Platano! A sorpresa, arriva anche Amando Incarnato, che inizia subito una discussione con Aurora Tropea. Al centro studio spazio a Marco Antonio ed Emanuela, la cui relazione non sta andando bene.

Uomini e Donne, Ida Platano e Armando Incarnato tornano in studio!

Ida Platano entra preceduta dalla clip di presentazione che è stata già anticipata su Witty Tv e nello stupore generale dei due parterre e degli opinionisti. Immediatamente, Gianni commenta che è un ritorno inaspettato e che questo segna una svolta per il programma condotto da Maria De Filippi. Meno dolce è Tina, che cerca anche di indagare sulle motivazioni della rottura con Alessandro Vicinanza, ma Ida rivela solo che è stato lui a chiudere la loro storia e che ora è pronta a rimettersi in gioco. La padrona di casa l'accoglie con calore e specifica che per lei sono scesi dei corteggiatori che non sapevano che fosse lei la tronista.

I ragazzi che entrano sono tutti più giovani di lei, ma sembrano ben disposti verso la tronista, sebbene intimiditi dalla storia importante che l'ex dama si porta alle spalle. Inoltre, nonostante nel suo video di presentazione la tronista abbia dichiarato di non essere amante della palestra e dell'attività sportiva, su 4 dei corteggiatori, 3 sono personal trainer! Ida chiede loro cosa pensano di vederla lì sul trono e se sono interessati e tutti si dicono felici che ci sia lei sul trono. Ida però non è del tutto convinta e chiede loro se hanno mai avuto storie con donne più grandi e con figli. Alla fine sceglie di ballare con l'ultimo corteggiatore, Andrea.

Il trono over è di nuovo sconvolto da una lite tra alcune dame: a quanto pare una fanpage di Aurora Tropea ha insultato Roberta Di Padua, Barbara De Santi, Gianni e Tina. Inizia una discussione molto accesa, con le dame che accusano Aurora di manovrare i social a suo favore. A sorpresa, Maria De Filippi annuncia anche un altro ritorno, quello di Armando Incarnato. Il cavaliere entra e dopo aver salutato gli opinionisti, mandando anche qualche frecciatina a Gianni, con cui in passato ha avuto contrasti, subito attacca Aurora, accusandola di essere sempre falsa e che dovrebbe andarsene dal programma, come ha fatto lui, perché non stava bene. Quando la conduttrice gli chiede con chi vuole ballare, Armando le chiede il favore di poter ballare con Ida, perché non è stato un buon amico ed era scomparso da un po' con lei, ma c'era un motivo. Tra qualche perplessità, alla gine, però, Maria li lascia ballare.

Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio ai ferri corti?

Al centro studio si siedono Marco Antonio ed Emanuela, con cui sembrava andare tutto bene, ma il cavaliere ha rivelato alla Redazione che c'è qualcosa che non va. Il cavaliere racconta che durante una puntata, mentre lui la cercava, l'ha vista chiacchierare con Alessio G., con cui era uscita e con cui si era scambiata qualche bacio, e ha aspettato che la dama passasse almeno a salutarlo, ma così non è stato. Quando il cavaliere le ha chiesto come mai avesse smesso di frequentare Alessio G. e la dama ammette che è stato perché il cavaliere ha avuto un problema di salute ed è dovuto uscire dal programma.

Marco Antonio afferma che non desiderava essere un rimpiazzo per la dama e così chiede qualche chiarimento all'ex cavaliere rivale. Ma, il ragazzo racconta che ha visto Emanuela interagire anche con un nuovo cavaliere, Lorenzo, che è appena entrato(e che rivela di conoscere Emanuela da prima del programma e che si erano solo salutati), e di nuovo la dama l'ha completamente ignorato. Marco Antonio dice che lui, fino a oggi, era sicuro di voler uscire con lei, perché sa di provare qualcosa per lei. La padrona di casa fa entrare Emanuela e la dama non capisce perché Marco Antonio si sia arrabbiato, perché è solo stata educata e ha salutato due vecchie conoscenze, ma che non ha senso che per 1 solo minuto in cui parla con qualcun altro, allora, voglia dire che lei non ha interess per lui. Maria prova a spiegare che il cavaliere si sente frustrato perché ora che dovrà assentarsi dal programma teme che la dama possa conoscere un altro uomo. Quando la conduttrice le chiede esplicitamente se, ora che Marco Antonio andrà via per 10 giorni, lei verrà in trasmissione per conoscere altri cavalieri. La domanda lascia interdetta Emanuela e nello studio c'è uno schieramento verso Marco Antonio, perché la dama non dà una risposta chiara. Emanuela ammette poi che se per lui è importante, lei può anche restare a casa, ma se volesse tradirlo o conoscere un altro, potrebbe farlo anche al di fuori del dating show.

