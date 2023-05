Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sui social: la replica che zittisce i rumors di tradimenti

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza è tornata sui social e ha smentito ogni rumors di possibili tradimenti. Vediamo cos'è successo.

Da Uomini e Donne nei mesi scorsi è uscita una delle coppie del trono over che hanno fatto più discutere: Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Nonostante nessuno credesse che sarebbero durati, a distanza di mesi sono ancora felici e insieme e sui social sono riapparsi a smentire voci di presunti tradimenti.

Qualche mese fa, Riccardo Guarnieri, storico ex di Platano, aveva lanciato delle frecciatine al suo rivale Vicinanza, lasciando intendere che fosse "un pagliaccio" e che ci fossero dei segreti nella sua storia con Ida. Diversi esperti di gossip, come Deianira Marzano rivelò che un utente anonimo le aveva riportato una segnalazione: a quanto sembrava il cavaliere tarantino era a conoscenza di un tradimento di Vicinanza nei confronti di Ida Platano.

Nei giorni scorsi, sia Marzano, sia Amedeo Venza aveva rivelato che una ragazza li aveva contattati per rivelare che un cavaliere di una coppia del trono over le aveva fatto delle avanches e le aveva chiesto di vedersi in segreto, in macchina, per evitare di essere fotografati. In molti avevano ipotizzato si trattasse proprio di Vicinanza, perché da tempo si rincorrevano voci di tradimenti vari. Ma la coppia è ritornata sui social proprio per smentire ogni accusa di possibili tradimenti.

Infatti, Ida ha pubblicato una foto di coppia, in cui compare con Alessandro e ha aggiunto una frase che testimonia che tutto sembra andare per il meglio:

"Sentire la mancanza di una persona è il modo in cui il tuo cuore ti dice che la ami."

